Thượng Trạch: Sơ kết mô hình dân vận khéo 'Đảng viên bám bản'

Khối Đảng ủy xã Thượng Trạch tham gia ủng hộ tại buổi phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh: T.M

Được triển khai với mục tiêu đưa vai trò của Đảng đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, mô hình "Tổ đảng viên bám bản" bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Qua 1 năm triển khai, các tổ đảng viên đã chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà", phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống mới, tránh các hủ tục lạc hậu, bảo vệ môi trường; nắm chắc tình hình đời sống và tâm tư, nguyện vọng của bà con để tham mưu cho cấp trên có hướng giải quyết phù hợp, hiệu quả.

Không chỉ làm tốt công tác tư tưởng, các đảng viên còn trực tiếp đồng hành cùng bà con trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; đầu tư sản xuất, tiết kiệm chi tiêu, giảm uống rượu bia, đau ốm phải đi khám, chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đến nay, xã đã triển khai có hiệu quả 4 dự án về chuyển đổi nghề, nuôi lợn bản, nuôi dê, nuôi ngan sinh sản cho 120 hộ dân tại các bản, với kinh phí gần 1,2 tỉ đồng; thực hiện 2 mô hình trồng lúa nước tại bản Chăm Pu và bản Đoòng.

Cùng với đó, triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 94 hộ nghèo với kinh phí 18,2 tỉ đồng; xây dựng 3 công trình nước sạch tại 3 bản: Bụt, Bản Khe Rung và bản Tuộc. Nhờ sự sâu sát này, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, an ninh trật tự trên địa bàn các bản được giữ vững.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Trạch đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay trong ngày tổ chức lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 92 triệu đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sinh kế, học tập, khám chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đợt phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra từ ngày 17/10-18/11.