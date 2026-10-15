Thượng Trạch: Bàn giao nhà ở và trao tặng mô hình sinh kế cho hộ nghèo

Lãnh đạo xã Thượng Trạch trao biển tượng trưng bàn giao nhà ở cho 6 hộ gia đình tại bản Nôồng - Ảnh: M.D

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Trạch đã tổ chức bàn giao 6 ngôi nhà và đất ở cho 6 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại bản Nôồng.

Theo đó, mỗi hộ được cấp trên 500m2 đất ở và đất sản xuất; mỗi nhà ở có diện tích tối thiểu 33m2; kinh phí 104 triệu đồng/nhà từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa. Đây là 6 ngôi nhà nằm trong số 154 ngôi nhà ở mà xã Thượng Trạch đã hoàn thành xây dựng và bàn giao cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cồn Roàng hỗ trợ mô hình lợn giống cho các hộ nghèo - Ảnh: M.D

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn kinh phí giảm phát thải khí nhà kính, xã Thượng Trạch cũng đã hỗ trợ 1.000 cây phân tán gồm cây dổi, mắc khén, bưởi, na, vú sữa nhằm tạo sinh kế trong vườn, sinh kế lâu dài cho các hộ dân; Đồn Biên phòng Cồn Roàng cũng đã trao hỗ trợ 6 con lợn giống, với trị giá 12 triệu đồng cho các hộ vừa được bàn giao nhà tại bản Nôồng, xã Thượng Trạch.

Dịp này, tổ đảng viên bám bản đã trao tặng quạt điện cho các gia đình, giúp các hộ có thêm điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Chương trình hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, khích lệ và tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình có chỗ ở ổn định, an toàn và có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại diện lãnh đạo xã Thượng Trạch ra quân trồng cây ăn quả tại vườn của các hộ dân - Ảnh: M.D

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu cùng bà con dân bản tổ chức trồng cây ăn quả tại các khu vườn nhà ở và xung quanh khu định cư mới.