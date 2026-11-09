Thượng tôn và tuân thủ pháp luật là nền tảng cho phát triển bền vững

Đại biểu dự chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Phát biểu tại chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9/11, ông Hùng cho rằng thượng tôn và tuân thủ pháp luật là nền tảng của quản trị hiện đại, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững.

Chương trình do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hải Phòng tổ chức, kết hợp trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Theo ông Hùng, năm 2026 tròn 80 năm Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/11/1946). Việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật cần trở thành ý thức tự giác, nếp sống và làm việc thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức và người dân.

Để duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân, thành phố cần lấy hiệu quả thực thi, khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển làm thước đo chất lượng công tác tư pháp. Các cơ quan nhà nước cần rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm chi phí tuân thủ.

Ông đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; giải quyết vấn đề từ cơ sở và đổi mới tuyên truyền pháp luật sát thực tế.

Công tác pháp luật cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đề án “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” phải được cụ thể hóa bằng hành động tại từng cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, diễn ra từ 20/9 đến 20/10/2026, ghi nhận 252.145 lượt thi của 234.153 người. Học sinh, sinh viên chiếm 67,7% số người dự thi; cán bộ, công chức chiếm 21,5%; các tầng lớp nhân dân chiếm 10,8%.

Ban tổ chức biểu dương, trao giải cho 24 tập thể và 43 cá nhân tại chương trình.