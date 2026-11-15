Thượng tôn pháp luật từ trách nhiệm thực thi

Đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh đang tiến hành rà soát công tác cải cách hành chính tại xã Chợ Mới. Ảnh: PV

Chỉ thị chỉ ra một số hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa thường xuyên, quyết liệt. Sai sót còn xảy ra trong xác định hành vi vi phạm, thẩm quyền, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, trình tự, thủ tục và thời hạn. Việc theo dõi thi hành quyết định xử phạt, quản lý hồ sơ, cập nhật dữ liệu và tự kiểm tra đôi khi chưa đầy đủ, kịp thời.

Những hạn chế này tác động trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Một quyết định thiếu căn cứ, sai thẩm quyền hoặc không bảo đảm trình tự có thể dẫn đến khiếu nại, tranh chấp. Ngược lại, chậm phát hiện, chậm xử lý hoặc bỏ lọt hành vi vi phạm sẽ làm giảm tính răn đe, ảnh hưởng đến kỷ cương pháp luật. Bởi vậy, xử lý vi phạm không chỉ đòi hỏi sự nghiêm minh mà trước hết phải bảo đảm đúng quy định, công bằng và khách quan.

Để khắc phục những hạn chế đó, Chỉ thị đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp xã. Trách nhiệm ở từng khâu, từ phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định đến tổ chức thi hành, quản lý hồ sơ và cập nhật dữ liệu, được xác định cụ thể. Đây là cơ sở hạn chế tình trạng bỏ sót vi phạm, chậm xử lý, đùn đẩy hoặc né tránh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở.

Một vấn đề đáng quan tâm là kết quả thi hành quyết định xử phạt. Chỉ thị yêu cầu theo dõi, đôn đốc và phân loại các quyết định đã thi hành, đang thi hành, chưa thi hành; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý đối với từng trường hợp. Đây là giải pháp khắc phục tình trạng quyết định xử phạt chỉ dừng trên giấy tờ. Hiệu lực pháp luật được thể hiện qua kết quả chấp hành, việc chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả theo quy định.

Song song với xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa được chú trọng thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra ngay từ cơ sở. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản, y tế, thương mại được xác định là trọng tâm do liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi ích cộng đồng. Chủ động phát hiện, chấn chỉnh sai phạm ngay từ đầu sẽ hạn chế vi phạm kéo dài và những hậu quả phức tạp.

Hiệu quả của Chỉ thị số 22/CT-UBND sẽ được thể hiện qua chuyển biến trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở. Khi trách nhiệm được xác định rõ, các khâu xử lý được thực hiện đúng quy định và mỗi quyết định đều được theo dõi đến kết quả cuối cùng, kỷ cương pháp luật sẽ được củng cố. Thượng tôn pháp luật bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, sự công tâm và tính nghiêm túc của mỗi cán bộ, công chức và cơ quan thực thi công vụ.