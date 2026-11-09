Thượng tôn pháp luật trong quân đội

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhtìm hiểu các phong trào thi đua và các quy định của đơn vị

Ngày 3/11, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 12 đã phối hợp với Trung đoàn 123 tổ chức PBGDPL cho CBCS. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11). Tại đây, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự khu vực 12 đã trực tiếp phổ biến và truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; quy định của quân đội và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của quân nhân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho mỗi quân nhân; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị. Chiến sĩ Vy Đức Thắng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 chia sẻ: Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, gắn lý luận với thực tiễn, kiểm sát viên đã phân tích, làm rõ những quy định pháp luật cần thiết, đồng thời giải đáp những vấn đề thực tiễn, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong học tập, công tác và sinh hoạt tại đơn vị.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 có đặc thù quân số trẻ, chủ yếu là chiến sĩ nhập ngũ từ năm 2025 và đầu 2026. Do đó, công tác PBGDPL không chỉ đơn thuần là việc truyền tải các văn bản quy phạm pháp luật, mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành giúp chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu và tự giác tuân thủ.

Thiếu tá Triệu Thế Hin, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Không chỉ tuyên truyền tập trung, đơn vị còn thường xuyên chú trọng xây dựng, sưu tầm các video với các tình huống pháp luật để tổ chức trình chiếu cho bộ đội xem và đưa ra các câu hỏi về tình huống để chiến sĩ trả lời, giúp cho các chiến sĩ hiểu rõ về pháp luật một cách chi tiết và thiết thực. Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện ngoài thao trường, đơn vị ứng dụng công nghệ màn hình LED với kích thước phù hợp để chạy những khẩu hiệu tuyên truyền liên quan đến việc chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội.

Không chỉ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để pháp luật thực sự "ngấm" vào nhận thức và ý thức, hành động của từng CBCS, các cơ quan, đơn vị đã duy trì hiệu quả hàng loạt mô hình hay, cách làm sáng tạo như: "Mỗi tuần một điều luật", "Tủ sách pháp luật", "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" hay "Tổ tư vấn pháp luật" đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết với CBCS. Đồng thời, các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua bảng tin, pa nô, khẩu hiệu, biển bảng trực quan, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị, sân khấu hóa... Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn lực lượng đã tổ chức 326 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 30.000 lượt người; làm mới 230 pa nô, bảng ảnh trực quan; tổ chức hội thi sân khấu hóa tại 12 đơn vị...

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn gắn chặt chẽ nội dung PBGDPL với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và phòng ngừa vi phạm, nhờ đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức thượng tôn pháp luật cho CBCS. Từ đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL, ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật của CBCS không ngừng được nâng lên, toàn lực lượng luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.