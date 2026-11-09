Thượng tôn pháp luật nơi phên giậu Tổ quốc

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Điện Biên có 45 xã, phường, trong đó 15 xã với 293 thôn, bản khu vực biên giới. Khu vực biên giới có 17 dân tộc sinh sống, trong đó 86,14% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 34,99%. Trước đặc thù đó, công tác PBGDPL được triển khai đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp đặc điểm dân cư. Các mô hình tuyên truyền lưu động, trực tiếp đến từng bản góp phần khắc phục khoảng cách địa lý, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Điển hình là mô hình “Tiếng loa biên phòng” được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai tại các đồn biên phòng. Với địa bàn quản lý rộng, dân cư phân tán, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã lựa chọn cách đưa thông tin pháp luật đến tận các bản, trực tiếp đến với người dân. Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 38,8km đường biên giới với 17 mốc quốc giới; phụ trách xã biên giới Thanh Nưa gồm 37 bản, trong đó 11 bản giáp biên với 7.126 hộ, 28.980 nhân khẩu. Hằng tuần, chiếc loa kéo lại cùng cán bộ, chiến sĩ đến từng bản, truyền tải những thông tin thiết thực về pháp luật và nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết: “Thông qua mô hình "Tiếng loa biên phòng", nội dung về phòng, chống ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không vượt biên trái phép... được truyền tải trực tiếp đến người dân bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân cùng lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền tại các bản trên địa bàn thông qua mô hình tiếng loa biên phòng. Người dân ngày càng chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Từ các nguồn tin do quần chúng cung cấp, lực lượng biên phòng đã xác minh, xử lý 65 nguồn tin, trong đó 41 tin có giá trị; chủ trì, phối hợp bắt giữ 13 vụ án, chuyên án với 15 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh và 29,6 gam heroin, 36.023 viên ma túy tổng hợp...

Bộ đội biên phòng Thanh Luông phối hợp tuyên truyền lưu động PBGDPL trên địa bàn. Ảnh C.T.V

Mô hình “Tiếng loa biên phòng” được triển khai tại tất cả các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh, trở thành một kênh tuyên truyền pháp luật gần gũi, hiệu quả ở khu vực biên giới. Từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 1.155 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút 48.475 lượt người tham gia; thực hiện 4.874 giờ phát thanh. Qua những buổi tuyên truyền trực tiếp và hệ thống loa lưu động, các quy định pháp luật từng bước đến gần hơn với người dân, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Anh Vừ A Nếnh, bản Pa Sáng, xã Thanh Nưa chia sẻ: Bản có 116 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái. Trước đây, một số người chưa hiểu rõ quy định pháp luật. Được cán bộ biên phòng thường xuyên tuyên truyền, bà con hiểu hơn việc gì được làm, việc gì không được làm để tránh vi phạm và chủ động thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Không riêng lực lượng biên phòng, tại địa bàn vùng cao, chính quyền cơ sở chủ động đưa kiến thức pháp luật đến từng khu dân cư, lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế. Tại xã Quảng Lâm, ngày 13/9/2026, Công an xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại bản Na Cô Sa 1 và Huổi Thủng 2, thu hút hơn 200 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền bao quát nhiều lĩnh vực thiết thực như trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, tảo hôn; hướng dẫn thủ tục cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử VNeID, chính sách an sinh xã hội và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm cho biết: Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều bản, khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân khác nhau. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền tại 14/14 bản với 1.330 lượt người tham gia. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan đổi mới hình thức tuyên truyền, lựa chọn nội dung sát thực tế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Lực lượng chức năng xã Nà Hỳ tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức 2.842 cuộc, đợt PBGDPL trực tiếp và trực tuyến, thu hút 181.588 lượt người tham dự; 7 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 33.436 lượt người dự thi; phát hành 80.661 tài liệu tuyên truyền. Đáng chú ý, 30/30 chính sách và 87/87 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc diện phải truyền thông đều được triển khai. Những con số này cho thấy nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận pháp luật, đưa thông tin đến nhiều nhóm đối tượng, địa bàn.

Năm 2026, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh được triển khai với chủ đề: “Tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946; đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Hưởng ứng chủ đề này, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, gắn phổ biến pháp luật với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Ngày 6/11, xã Tủa Chùa phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức hội nghị PBGDPL và tư vấn pháp luật lưu động năm 2026 cho 72 đại biểu đại diện 24 thôn, bản. Theo ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa, hội nghị tập trung phổ biến quy định pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện và phòng ngừa; đồng thời thông tin về tội phạm ma túy và các quy định trong công tác phòng, chống ma túy. Đoàn Luật sư tỉnh trực tiếp tư vấn, giải đáp những vướng mắc pháp lý phát sinh trong đời sống, giúp người dân hiểu luật, biết cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lãnh đạo Sở Tư pháp định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL tới thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Theo ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp, công tác PBGDPL cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu luật mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành, đưa tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành nếp sống, văn hóa trong mỗi cộng đồng.

Từ những cách làm gần gũi ở từng thôn, bản đến sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, ý thức thượng tôn pháp luật đang từng bước được vun đắp trong đời sống đồng bào vùng biên. Khi người dân hiểu luật và tự giác chấp hành pháp luật, đó là nền tảng củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.