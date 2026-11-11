Thượng tôn pháp luật: Chìa khóa thành công trong đấu giá tài sản

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu D, xã Phục Hòa ngày 19/10/2026 có 34 lô đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu hút 38 khách hàng nộp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện tham gia. Vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ là những yếu tố tạo sức hút, song việc công khai thông tin, bảo đảm điều kiện và trình tự tham gia theo quy định cũng góp phần tạo niềm tin, khuyến khích người có nhu cầu tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Phiên đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tổ chức tại UBND xã Phục Hòa bằng hình thức bỏ phiếu qua nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, có sự giám sát của các cơ quan chức năng. Từ việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cho khách hàng tham gia đến xác định kết quả đều phải tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật. Kết quả, 34 lô đất đều đấu giá thành công, tổng giá trúng đạt hơn 17,3 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 6,55 tỷ đồng.

10 tháng năm 2026, Trung tâm tổ chức 52 phiên đấu giá, trong đó 43 phiên thành công, 9 phiên không thành. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá thành đạt 26,71 tỷ đồng, tổng giá bán đạt 58,70 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 31,99 tỷ đồng. Tài sản đưa ra đấu giá thuộc nhiều nhóm: tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản cố định của doanh nghiệp; quyền sử dụng đất và tài sản bảo đảm.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất công khai theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Lê Văn Thiệu cho biết: Tuân thủ quy định pháp luật là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động đấu giá tài sản. Từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, công khai thông tin, tổ chức phiên đấu giá đến xác định kết quả đều phải thực hiện đúng trình tự, bảo đảm khách quan, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất, việc tổ chức đúng quy định, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng sẽ góp phần xác lập giá trúng phù hợp với nhu cầu thực tế. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo kết quả được công nhận; các khoản thu từ đất được thực hiện theo quy định góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Trung tâm thực hiện thu phí dịch vụ đấu giá, tiền bán hồ sơ và các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động đấu giá của Trung tâm ghi nhận tổng khoản thu 628 tỷ 395 triệu đồng, gồm 572 tỷ 545 triệu đồng từ giá dịch vụ đấu giá, gần 56 triệu đồng từ bán hồ sơ tham gia đấu giá; số tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 58 triệu đồng.

Để bảo đảm phiên đấu giá diễn ra đúng pháp luật, trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức đấu giá mà còn gắn với cơ quan, đơn vị có tài sản. Hồ sơ pháp lý, nguồn gốc tài sản, điều kiện đưa tài sản ra đấu giá, giá khởi điểm và thông tin công khai phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác. Tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm người tham gia được tiếp cận thông tin, thực hiện quyền trả giá bình đẳng và kết quả được xác định khách quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên là điều kiện quan trọng để phòng ngừa sai sót, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Việc thực hiện đúng quy định trong từng khâu tổ chức đấu giá góp phần hạn chế thất thoát tài sản, bảo đảm quyền lợi của các bên và củng cố niềm tin của người dân vào tính công khai, minh bạch trong thực thi pháp luật tại địa phương.