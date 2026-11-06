Thượng tôn pháp luật, bắt đầu từ người giữ luật

Người giữ luật phải đi trước

Luật Công an nhân dân xác lập khuôn khổ hoạt động của lực lượng Công an trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng Cảnh sát điều tra, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu xây dựng lực lượng này mẫu mực trong thượng tôn pháp luật, gần dân, trọng dân. Tại cuộc họp giao ban Bộ sáng 29/10, Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027 phải thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu và phương châm "Ba nhất" của lực lượng Công an.

Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng được Công an TPHCM cụ thể hóa bằng việc đề cao trách nhiệm nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngay từ cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Trước đó, chiều 17/3/2026, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; bổ nhiệm Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Đến tháng 9/2026, Đại tá Bùi Thanh Trực tiếp tục được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TPHCM.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP thăm hỏi người dân tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026

Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trước đó, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu Ban Giám đốc phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu gương để tạo sức lan tỏa đến chỉ huy cấp phòng và Công an cơ sở.

Tinh thần kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trẻ. Theo đó, 100% đoàn viên, thanh niên Công an TPHCM được yêu cầu thực hiện "Cam kết 3 không", gồm: không vi phạm điều lệnh, quy trình công tác; không vi phạm quy định về phát ngôn, văn hóa ứng xử; không gây phiền hà cho Nhân dân.

Sự nghiêm minh và khoan hồng không đối lập mà cùng được đặt trên nền tảng pháp luật. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại: kỷ cương phải bắt đầu từ bên trong, trách nhiệm phải được thực hiện từ người đứng đầu và mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng, nghiêm minh.

Để người dân hiểu luật, làm đúng luật

Muốn người dân tự giác tuân thủ pháp luật, trước hết phải giúp họ hiểu và biết cách áp dụng pháp luật trong cuộc sống. Với tinh thần đó, trong hai ngày 12 và 13/8, Công an TPHCM tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi với chủ đề "Chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất".

Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh người làm công tác tuyên truyền không chỉ cần nắm vững quy định pháp luật mà còn phải am hiểu cơ sở, hiểu tâm tư và những vấn đề người dân quan tâm. Các thí sinh được yêu cầu bám sát thực tiễn, đổi mới phương pháp truyền đạt, đồng thời thể hiện khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tuyên truyền. Mục tiêu đặt ra là đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân bằng cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và sát với đời sống. Bên cạnh phương thức tuyên truyền trực tiếp, Công an TPHCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phổ biến, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật.

Công an TPHCM hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Bàn Cờ

Ngày 03/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến 08/10/2026, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông. Kết quả này cho thấy việc giám sát, phát hiện vi phạm không chỉ diễn ra thông qua lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp tuần tra, kiểm soát mà còn được thực hiện bằng hệ thống thiết bị kỹ thuật. Người điều khiển phương tiện cần nhận thức rõ rằng hành vi vi phạm vẫn có thể bị phát hiện, xử lý qua hình ảnh; đồng thời, chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp xác định người điều khiển phương tiện theo quy định.

Ngày 04/11, tại phường Cầu Kiệu, gần 600 cán bộ, sinh viên, người lao động và người dân được tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn trong khuôn khổ chiến dịch do Cục Cảnh sát giao thông triển khai trên toàn quốc.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng trong môi trường học đường. Tại Trường THCS Bàn Cờ, báo cáo viên Phòng Tham mưu Công an TPHCM đã sử dụng các tình huống thực tế để hướng dẫn học sinh nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực học đường.

Trên không gian mạng, fanpage phòng, chống ma túy của Công an TPHCM cũng trở thành một kênh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn liên quan đến ma túy, thu hút gần 600 triệu lượt xem trong một năm.

Từ hội thi báo cáo viên, hoạt động tuyên truyền tại khu dân cư, trường học đến ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai bằng nhiều hình thức. Điểm chung là hướng đến đưa pháp luật đến gần hơn với từng nhóm đối tượng, giúp người dân không chỉ biết quy định mà còn hiểu, chủ động phòng ngừa vi phạm và tự giác chấp hành.

Đồng hành với dân, không chỉ xử lý

Chiều 31/7, tại buổi tiếp công dân định kỳ, bà Huỳnh Thị Mười bày tỏ không đồng tình với kết quả giải quyết đơn kiến nghị liên quan đến lĩnh vực cư trú. Trung tướng Mai Hoàng đã lắng nghe, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh, thẩm định lại vụ việc để giải quyết đúng pháp luật, thấu tình đạt lý. Sau buổi tiếp, ông còn tiễn hai mẹ con bà ra cửa, hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống.

Công an phường Chánh Hiệp tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch "Không một mình 2026" tại Trường Tiểu học Định Hòa 2

Việc tiếp công dân không chỉ thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân mà còn là trách nhiệm được quy định cụ thể. Từ ngày 01/7/2026, Giám đốc Công an cấp tỉnh phải tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng, Trưởng Công an cấp xã ít nhất hai ngày mỗi tháng.

Tinh thần đồng hành với Nhân dân còn thể hiện qua việc giải quyết những vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 26 vụ với 54 đối tượng trộm cắp vật nuôi, khởi tố 13 vụ án với 33 bị can. Từ tin báo mất một con chó trị giá khoảng 5 triệu đồng, lực lượng Công an lần ra các đường dây, mở rộng điều tra đến những đầu mối thu mua tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm, TPHCM ghi nhận 3.478 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 126 vụ so với cùng kỳ; tỷ lệ khám phá án đạt trên 74%. Tội phạm đường phố giảm rõ rệt, nhiều vụ án được khám phá chỉ sau vài giờ.

Về trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, toàn Thành phố xảy ra 1.280 vụ tai nạn, làm 655 người chết, 678 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 14,5%, số người bị thương giảm hơn 21%; chưa ghi nhận điểm đen tai nạn giao thông.

Trong khi đó, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tính đến hết 10 tháng, Công an TPHCM đã xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng, thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030 phải bắt đầu từ từng xã, phường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và sự tham gia của người dân trong quản lý, giáo dục con em, phòng ngừa, tố giác tội phạm.