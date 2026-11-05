Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên đã đặt nền móng cho Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, khẳng định quyền lực tối cao thuộc về nhân dân, thể hiện tầm nhìn khai sáng và tư tưởng độc lập-tự do-nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua Hiến pháp mới (1959). (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thành viên tại phiên họp cuối cùng của Ban sửa đổi Hiến pháp để hoàn chỉnh bản dự thảo Hiến pháp mới đưa ra Quốc hội thông qua (25/12/1959). (Ảnh: TTXVN)

Sáng 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sáng 1/1/1960. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát bảo vệ Sở Công an Hà Nội tổ chức học tập, thảo luận, góp ý kiến vào bản dự thảo hiến pháp mới (1979). (Ảnh: Trần Ấm/TTXVN)

Hiến pháp năm 1980 ra đời trong bối cảnh cả nước vừa thống nhất, thể chế hóa đầy đủ hơn mô hình Nhà nước xã hội chủ nghĩa, đặt trọng tâm vào quản lý tập trung và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân. Trong ảnh: Đúng 9h sáng 19/12/1980, tại Phủ Chủ tịch, Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội ký chứng nhận bản Hiến pháp mới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký lệnh công bố Hiến pháp mới, sáng 19/12/1980. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Hiến pháp năm 1992 đánh dấu bước ngoặt tư duy khi Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới toàn diện, mở cửa hội nhập quốc tế, khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đề cao quyền công dân, quyền con người và cơ chế phân công – phối hợp – kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong ảnh: Ngày 13/4/1992, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký sắc lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Hiến pháp năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tư duy lập hiến hiện đại, nhân văn, sâu sắc, vừa kế thừa truyền thống vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (28/11/2013). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lễ công bố Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng, chấp hành và thực hiện sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (Hà Nội, 8/11/2013). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Trong ảnh: Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (31/3/2021). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Bence Tuzson ký kết Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Bộ Tư pháp giữa 2 nước (15/11/2023). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại pháp luật và tư pháp của Việt Nam đang cho thấy bước chuyển rõ nét cả về chiều rộng, chiều sâu và phương thức tham gia. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Italy Carlo Nordio ký kết “Hiệp định dẫn độ", “Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù” giữa Việt Nam và Italy (2023). (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)

Hội nghị Phiên thứ 2 Ban Soạn thảo Luật Phòng không nhân dân, diễn ra tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội, 8/12/2023). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác''. (Hà Nội, 19/4/2024). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai mở rộng Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID trên toàn quốc (2/10/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phòng truyền thống Bộ Tư pháp trong buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư Pháp (Hà Nội, 7/11/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên, Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; thảo luận về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số (Hà Nội, 30/11/2024). (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez ký Thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực tư pháp (12/8/2025). (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại pháp luật và tư pháp của Việt Nam đang cho thấy bước chuyển rõ nét cả về chiều rộng, chiều sâu và phương thức tham gia. Trong ảnh: Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Hà Nội, 25/10/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia (Hà Nội, 07/11/2025). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng quốc vụ Bộ Pháp luật, Bộ trưởng quốc vụ Bộ Giao thông Singapore Murali Pillai SC và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, đánh dấu cột mốc mới trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. (Ảnh TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng Chi Lăng huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới Ninh Minh (Trung Quốc) phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật chung cho người dân hai bên biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút triển khai nền tảng số về Thi hành án dân sự (Hà Nội, 3/4/2026). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp (Hà Nội, 11/5/2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)