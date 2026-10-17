Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc

Theo đó, căn cứ Hiến chương GHPGVN; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Công văn số 1755/SDTTG-TG ngày 16-10-2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang; Tờ trình số 021/TTr-BTS ngày 16-10-2026 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang và xét đề nghị của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Hòa thượng Thích Gia Quang được cung thỉnh làm Chứng minh tối cao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang.

Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, kế nhiệm Hòa thượng Thích Gia Quang.

Cũng trong dịp này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều chỉnh chức danh một số nhân sự thuộc Ban Thường trực, cụ thể:

Thượng tọa Thích Nguyên Toàn đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Tuyên Quang;

Đại đức Thích Nguyên Long đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định này thay thế Quyết định số 248/QĐ-HĐTS ngày 15-7-2026 trước đó, đối với các cá nhân và chức danh trên.

Thượng tọa Thích Thanh Phúc, thế danh Đào Văn Tuệ, sinh năm 1978. Thượng tọa là Ủy viên Hội đồng Trị sự, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong hai ngày 9, 10-7-2026 vừa qua, Thượng tọa Thích Thanh Phúc được suy cử làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang.