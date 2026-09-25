Thượng tọa Thích Thanh Phong nhận giải thưởng 'Người thắp sáng diệu pháp toàn cầu'

Các đại biểu tham dự dành một phút nhập từ bi quán hướng đến các nạn nhân bị thiên tai tại Nepal

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; cùng chư tôn đức Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm.

Về phía Đại học Swami Vivekananda Subhartitr có bà Stuti Narayan Kacker, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch trường, cùng các thành viên đoàn.

Chư tôn đức tham dự lễ

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, bà Stuti Narayan Kacker thay mặt Hội đồng trường Đại học Swami Vivekananda Subharti bày tỏ niềm vinh dự khi có mặt vào một dịp đặc biệt để cùng nhau tôn vinh những giá trị vượt thời gian của giáo pháp Đức Phật cũng như tôn vinh mối quan hệ hữu nghị của Việt Nam và Ấn Độ.

Phật giáo đã được hoằng truyền đến khắp toàn châu Á không chỉ bởi giá trị triết học mà còn vì giá trị của trí tuệ và lòng từ bi. Thông qua giáo dục Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo, văn học Phật giáo và tinh thần Phật giáo, những mối liên kết và tình ban giao hữu nghị giữa dân tộc và các quốc gia đã được hình thành. "Giải thưởng Người thắp sáng diệu pháp toàn cầu, là cơ hội để tôn vinh tinh thần đấy.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được tôn vinh Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vì những cống hiến trong việc hoằng truyền giáo dục Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo, văn chương, tinh thần và công cuộc gìn giữ di sản Phật giáo.”, bà nói.

Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Swami Vivekananda Subharti phát biểu tại lễ trao giải thưởng

Tại lễ trao giải thưởng, thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đại học Swami Vivekanand Subharti, đặc biệt là cá nhân lãnh đạo trường đã đích thân hiện diện tại tổ đình Vĩnh Nghiêm để trao tặng giải thưởng cao quý này.

Thượng tọa Thích Đức Thiện chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, người hoàn toàn xứng đáng đón nhận vinh dự trên.

"Trong nhiều năm phụng sự, Thượng tọa Thanh Phong đã dành trọn tâm huyết cho các Phật sự cốt lõi: từ giáo dục, đào tạo Tăng Ni, hướng dẫn nam nữ Phật tử tu học, cho đến việc đưa giáo lý dấn thân vào đời sống xã hội. Trên cương vị lãnh đạo của Giáo hội, Thượng tọa đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của GHPGVN, đặc biệt trong việc mở rộng và thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng Phật giáo quốc tế.", Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự phát biểu chúc mừng đến Thượng tọa Thích Thanh Phong

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Ấn Độ là quê hương của Đức Phật, nơi ánh sáng giác ngộ được khơi nguồn và lan tỏa đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam với bề dày hơn 2.000 năm lịch sử. Việc Đại học Swami Vivekanand Subharti - một cơ sở giáo dục và nghiên cứu Phật học uy tín tại Ấn Độ - trao giải thưởng vinh danh một vị Tăng Việt Nam là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Thượng tọa cho rằng điều này không chỉ tôn vinh cá nhân Thượng tọa Thích Thanh Phong mà còn là minh chứng sống động cho tình linh sơn cốt nhục, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Ấn Độ.

Thay mặt Trung ương GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện gửi lời tri ân chân thành đến Trường Đại học Swami Vivekanand Subharti vì những hỗ trợ quý báu trong việc đào tạo Tăng Ni Việt Nam nhiều năm qua. Và kỳ vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa GHPGVN, các Học viện Phật giáo tại VN và Đại học Subharti sẽ ngày càng phát triển sâu rộng; qua đó thúc đẩy nghiên cứu Phật học một cách khoa học, tiếp tục đưa giáo lý Đức Phật phụng sự nhân sinh và vì nền hòa bình của nhân loại.

TS Heero Hito đọc lời tuyên dương "Giải thưởng Người thắp sáng diệu pháp toàn cầu"

Tiến sĩ Heero Hito, đại diện cho Đại học Swami Vivekanand Subharti tại lễ trao giải thưởng đã đọc lời tuyên dương của Hiệu Trưởng trường đến Thượng tọa Thích Thanh Phong.

Tiến sĩ Heero Hito cho biết: "Giải thưởng Người thắp sáng diệu pháp toàn cầu" được trao tặng đến những cá nhân có cuộc đời tiêu biểu cho việc sự phụng sự trong tinh thần vô ngã, phẩm chất lãnh đạo đạo đức và tinh thần tận tụy vì phúc lợi của nhân loại. Danh dự cao quý này ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong giáo dục Phật giáo phát huy các giá trị đạo đức phổ quát, hòa hợp liên tôn và xây dựng nền văn hóa hòa bình, từ bi và diễn ngôn xã hội có trách nhiệm. Vượt lên những khác biệt về chủng tộc, quốc tịch và tín ngưỡng, người được trao giải thể hiện lý tưởng vượt thời gian của tinh thần "vì lợi ích của số đông, vì hạnh phúc của số đông".

Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ vinh dự, lòng biết ơn và hoan hỷ khi đón nhận giải thưởng Người thắp sáng Diệu pháp toàn cầu do Đại học Swami Vivekanand Subharti trao tặng

Theo đó, giải thưởng cũng đã được trao tại Hội thảo Quốc tế do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Ấn Độ (ICSSR), Chính phủ Ấn Độ tài trợ: "Pali - Ngôn ngữ cổ điển của Ấn Độ” nhằm "Tăng cường sự thống nhất văn hóa châu Á và phát huy vai trò của Ấn Độ trong việc thúc đẩy Pāli trở thành ngôn ngữ di sản toàn cầu" tổ chức ngày 28 và 29-1-2026 tại Meerut, Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trong diễn từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong bày tỏ vinh dự, lòng biết ơn và hoan hỷ khi đón nhận “Giải thưởng Người thắp sáng diệu pháp toàn cầu” do Đại học Swami Vivekanand Subharti trao tặng.

"Giải thưởng này không chỉ là vinh dự cho cá nhân mà là niềm vinh dự dành cho sơn môn hệ phái, Tăng đoàn và Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm - những người đồng môn đã âm thầm cùng tôi phụng sự Đạo pháp - mà tôi là người đại diện đón nhận.", Thượng tọa Thanh Phong bày tỏ.

Quang cảnh buổi lễ

Trong lời phát biểu tại buổi nhận danh hiệu này, Thượng tọa Thích Thanh Phong nhận định: Giải thưởng có thể được trao trong một buổi lễ nhưng việc 'Thắp sáng diệu pháp toàn cầu' thì cần được lan tỏa vượt thời gian. Mỗi người phải phát nguyện thắp lên ánh sáng Chánh pháp bằng cả đạo nghiệp, bằng cả đời người.

"Với tinh thần đó, tôi sẽ cụ thể hóa giải thưởng bằng hành động thực tiễn, nguyện sẽ thắp sáng diệu pháp đến mọi nơi, mang hiểu biết thay cho thành kiến, đối thoại thay cho đối đầu, từ bi thay cho vô cảm và hòa bình thay cho bạo lực; người nghèo phải được nâng đỡ, người cô đơn cần nơi nương tựa, người trẻ cần một lý tưởng sống và những bất đồng trong cộng đồng cần được hòa giải. Giải thưởng này như một sự khích lệ, một lời nhắc nhở để tôi tiếp tục con đường phụng sự Phật pháp và nhân sinh như tôi đã làm trong suốt gần bốn thập niên qua.”, Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu trong dịp nhận giải thưởng tại chùa Vĩnh Nghiêm.