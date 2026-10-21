Thượng tọa Thích Tâm Chính: 'Hiến chương GHPGVN cần tạo hành lang pháp lý mở đường cho chuyển đổi số'

Từ thực tiễn điều hành Phật sự tại địa phương tỉnh Thanh Hóa, cũng như GHPGVN nói chung, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ về việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN, quản lý Tăng Ni, tinh gọn bộ máy và chiến lược phát triển Giáo hội trong giai đoạn mới:

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

"Hiến chương GHPGVN là nền tảng then chốt để kiến tạo một hệ thống quản trị thống nhất, minh bạch và kỷ cương. Nhằm đáp ứng nhịp sống hiện đại, Hiến chương nhiệm kỳ mới cần lưu tâm ba phương diện căn bản. Trước hết là làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm giữa Trung ương với Ban Trị sự địa phương, cũng như giữa Ban Trị sự với từng cơ sở tự viện. Khi thẩm quyền và thời hạn giải quyết công việc được quy định cụ thể, sự phối hợp sẽ trở nên nhịp nhàng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp đến, cần rà soát và đồng bộ Hiến chương với các nội quy, quy chế chuyên ngành, nhất là trong công tác Tăng sự, bổ nhiệm trụ trì, quản lý tự viện. Các quy định cần rõ ràng, thống nhất, khả thi và phù hợp với pháp luật hiện hành, nhưng vẫn tôn trọng truyền thống, Giới luật và đặc thù sinh hoạt của Phật giáo. Sau cùng, Hiến chương cần tạo hành lang pháp lý mở đường cho chuyển đổi số, giúp chuẩn hóa dữ liệu và quy trình làm việc trên môi trường điện tử.

Trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện và tinh gọn bộ máy, tôi cho rằng Giáo hội cần chuyển mình mạnh mẽ từ quản lý giấy tờ sang quản trị bằng dữ liệu. Giáo hội cần sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu Tăng Ni thống nhất, an toàn, giúp cập nhật chính xác quá trình tu học và hoạt động của các tự viện. Cùng với đó, việc chuẩn hóa quy trình xử lý công việc hành chính sẽ giúp nắm bắt tâm tư từ cơ sở, chủ động phòng ngừa vi phạm và bảo vệ uy tín Tăng đoàn.

Đối với bài toán tinh gọn các Ban, Viện, tôi thấy không nên chỉ nhìn vào số lượng đầu mối mà cần đánh giá đúng thực chất năng lực và hiệu quả công việc. Việc sáp nhập các bộ phận tương đồng phải đi đôi với nâng cao chuyên môn, làm rõ trách nhiệm giải trình để bộ máy vận hành nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Hiến chương sửa đổi cần tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, phân cấp quản lý rõ ràng. Điểm đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031 nằm ở việc đổi mới năng lực quản trị, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả phụng sự nhân sinh trên nền tảng Giới luật, đạo hạnh.

Nhìn lại 45 năm phụng sự và đồng hành cùng dân tộc, tôi nhận thấy Giáo hội cần chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với ba định hướng chiến lược. Thứ nhất, lấy chất lượng tu học và lòng từ bi làm gốc, tập trung đào tạo thế hệ Tăng Ni vững vàng đạo hạnh, đủ năng lực đối thoại với những vấn đề thời đại; đổi mới cách thức hoằng pháp chạm đến trái tim giới trẻ. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành, kết hợp nâng cao năng lực truyền thông để lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ trên không gian mạng. Thứ ba, phát huy tinh thần dấn thân nhập thế qua các chương trình an sinh xã hội, giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ và gìn giữ di sản văn hóa Phật giáo gắn với sự phát triển bền vững của quê hương.

Bước vào nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự điều hành sáng suốt của chư tôn đức lãnh đạo, sức mạnh trí tuệ tập thể sẽ được phát huy tối đa để đưa ra những định hướng và chuyển mình phù hợp. Sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa tinh thần gìn giữ bản sắc với năng lực chủ động thích ứng thời đại chính là chiếc cầu nối vững chắc, giúp GHPGVN tiếp tục lan tỏa ánh sáng từ bi và gắn kết ngày càng sâu sắc với đời sống tinh thần của dân tộc".