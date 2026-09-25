Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục làm Trưởng ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Souvanh Chanthalath, Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương đặc trách Lào; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; cùng chư tôn đức GHPGVN và Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào.

Về phía khách mời có bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Lào cùng phu nhân; đại diện các cơ quan VN tại Lào, cơ quan chức năng Lào, các hội đoàn người Việt cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và kiều bào.

Đại biểu tham dự

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào phát biểu khai mạc, chào mừng chư tôn đức và các đại biểu tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Thật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026 và trình phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, tổ chức và nhân sự Phật giáo VN tại Lào từng bước được củng cố. Đội ngũ Tăng Ni từ 18 vị lên 31 vị, với 15 cơ sở tự viện, góp phần đáp ứng nhu cầu tu học, hoằng pháp và đời sống tâm linh của cộng đồng Phật tử VN tại Lào.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu khai mạc

Các khóa tu mùa hè, Bát quan trai, Ngày an lạc được duy trì; một số tự viện tổ chức dạy tiếng Việt cho con em người Việt, góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và gắn kết các thế hệ trong cộng đồng. Các hoạt động Phật đản, Vu lan, cầu siêu anh linh liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm; trong đó có Lễ hội Đại đoàn kết tri ân các anh hùng liệt sĩ Lào - Việt tại chùa Hữu Nghị, Xiêng Khoảng.

Công tác trùng tu, tôn tạo và xây dựng các cơ sở tự viện được quan tâm với tổng kinh phí trên 102 tỷ kíp. Hoạt động từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt gần 17 tỷ kíp, tương đương hơn 19 tỷ đồng VN, góp phần chăm lo những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật trong cộng đồng.

Chư tôn đức Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN

Dịp này, Thượng tọa Thích Quảng Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN công bố quyết định của Trung ương GHPGVN trao Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN công bố quyết định của Trung ương GHPGVN về nhân sự Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban.

Chư tôn đức Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ghi nhận những đóng góp của Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào, Tăng Ni, Phật tử và các chùa Việt trong việc chăm lo đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt, tổ chức hoạt động thiện nguyện, dạy tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban tiếp tục giữ vững đoàn kết, hòa hợp; tăng cường sự gắn bó giữa các chùa Việt trên toàn Lào; quan tâm thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc; phát huy hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội và tăng cường phối hợp với Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, các hội đoàn người Việt và Đại sứ quán VN tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, Thượng tọa Athipatay Naytryjit tán thán những thành tựu Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào chính là cầu nối giúp hai Giáo hội kết nối bền chặt qua các chuyến thăm viếng giữa lãnh đạo hai Giáo hội, trao đổi giáo pháp cũng như giáo dục Tăng Ni được thường xuyên và hiệu quả hơn.”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Thượng tọa bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban sẽ có những bước tiến, đổi mới trong hoạt động, góp phần đưa sự hòa hợp và mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thượng tọa Athipatay Naytryjit tán thán những thành tựu của Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử và vai trò của Thượng tọa Thích Minh Quang cùng các thành viên Ban Điều phối.

Đối với nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị Ban tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn thiện cơ chế phối hợp; chủ động phối hợp với Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và các cơ quan chức năng sở tại, từng bước tháo gỡ những vấn đề liên quan đến cơ sở tự viện và việc hành đạo của Tăng Ni VN tại Lào; bảo đảm các hoạt động Phật sự tuân thủ Hiến chương GHPGVN, quy định của Giáo hội bạn và pháp luật Nhà nước Lào.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chỉ đạo và định hướng hoạt động cho Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào

Hòa thượng cũng lưu ý việc xây dựng đội ngũ Tăng Ni có năng lực Phật học, am hiểu pháp luật và văn hóa sở tại; đối với Tăng Ni hành đạo dài hạn tại Lào cần học tiếng Lào, tìm hiểu phong tục, tập quán và đặc điểm văn hóa Phật giáo bản địa. Cùng với đó là đổi mới phương thức hoằng pháp, chăm sóc đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt, quan tâm thế hệ trẻ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Phật sự.

Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào cũng được định hướng tăng cường giao lưu Phật giáo, trao đổi Tăng sĩ, học thuật, văn hóa và hợp tác Phật sự giữa hai nước, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới; qua đó tiếp tục phát huy vai trò cầu nối văn hóa, tinh thần giữa nhân dân VN và Lào.

Được biệt, dịp này, Ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương GHPGVN trao tượng trưng 200 suất học bổng cho các em học sinh ở Trường song ngữ Việt - Lào.

Chiều cùng ngày, phái đoàn chư tôn đức GHPGVN đến thăm Tổng Lãnh sự quán VN tại Lào.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào:

Quang cảnh buổi lễ