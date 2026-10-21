Thượng tọa Thích Minh Nhẫn: Đưa chủ đề Đại hội X GHPGVN lan tỏa sâu rộng vào đời sống Tăng Ni

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Tuyên truyền hoằng pháp thuộc Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN - Ảnh: N.Danh

Theo Thượng tọa, nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền hoằng pháp hướng đến Đại hội X GHPGVN, Ban Hoằng pháp Trung ương đã khẩn trương triển khai đồng bộ các công tác đến toàn Ban. Trọng tâm của kế hoạch tập trung vào hai nội dung cốt lõi: Những thành tựu của GHPGVN trong suốt 45 năm qua, đồng thời giải thích ý nghĩa chủ đề của Đại hội là: Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thượng tọa cho biết Ban đã xây dựng hoàn thiện đề cương thuyết giảng mang hai nội dung trên và phổ biến đến chư tôn đức Tăng Ni, giảng sư thuộc ngành Hoằng pháp. Ban cũng đã yêu cầu chư vị giảng sư các tỉnh, thành phố chủ động lồng ghép, thuyết giảng các đề tài này đến với Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong các khóa tu.

Vừa qua, Ban Hoằng pháp Trung ương cũng đã tổ chức thành công buổi tọa đàm tại chùa Vạn Phúc nhằm nhìn lại và đánh giá những thành tựu của Giáo hội trong chặng đường 45 năm. Vào ngày 14-10, tại Văn phòng II, Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ. Nhân dịp này, Ban triển khai các nội dung trọng yếu tuyên truyền hoằng pháp về chủ đề Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni, giảng sư thuộc Ban nhằm làm cơ sở thuyết giảng từ nay cho đến ngày 5-11-2026.

Mục đích cao nhất của chuỗi hoạt động tuyên truyền hoằng pháp là giúp toàn thể Tăng Ni, Phật tử hiểu sâu những thành quả to lớn mà GHPGVN đã đạt được trong 45 năm qua, cũng như nắm vững định hướng từ chủ đề của Đại hội. Qua đó, đưa tinh thần của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đi vào thực tiễn đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Đặc biệt, trong những ngày chính thức diễn ra Đại hội, Ban Hoằng pháp Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các ban chuyên môn của Ban Tổ chức để thực hiện các buổi thuyết giảng, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các sự kiện. Song song đó, việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền thông của Giáo hội và các buổi pháp thoại trực tuyến cũng sẽ được đẩy mạnh để tiếp tục lan tỏa hai nội dung trọng tâm nêu trên.

"Mục đích cao nhất của chuỗi hoạt động này là giúp toàn thể Tăng Ni, Phật tử hiểu sâu những thành quả to lớn mà GHPGVN đã đạt được trong 45 năm qua, cũng như nắm vững định hướng từ chủ đề của Đại hội. Qua đó, đưa tinh thần của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đi vào thực tiễn đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử một cách thiết thực và hiệu quả nhất.", Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết.