Thượng tọa Thích Đức Thiện: Công tác chuẩn bị cho hai sự kiện trọng đại của Giáo hội không được chủ quan

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp

Tham dự buổi họp ở Thư viện Trí Quảng thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi), vào sáng nay, 1-11, còn có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cùng đại diện các Ban và tiểu ban thuộc Ban Tổ chức.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an cùng các cán bộ tham dự.

Ban Thư ký Ban Tổ chức báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị cho Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Ban Tổ chức báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh thời gian còn rất ngắn, trong một tuần, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN - hai sự kiện trong đại của Giáo hội.

Thượng tọa cho biết, trong 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN, qua 9 kỳ Đại hội, đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM, cụ thể là ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - trung tâm giáo dục và đào tạo Tăng tài hàng đầu của Giáo hội, nơi vừa tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025. Điều này minh chứng cho sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu chỉ đạo

Chính vì tầm vóc đó, công tác chuẩn bị cho hai sự kiện trọng đại này đòi hỏi phải hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ và tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Buổi làm việc hôm nay nhằm tổng rà soát toàn bộ các công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội và Đại lễ được thành tựu viên mãn”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại buổi họp, đại diện các ban và tiểu ban chuyên trách đã báo cáo chi tiết về tiến độ công việc, những hạng mục hoàn thành, các vấn đề tồn đọng cũng như khó khăn phát sinh trong phạm vi phụ trách để Ban Tổ chức kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin về công tác hậu cần cho Đại hội

Các phần việc trọng tâm được đưa ra thảo luận bao gồm: công tác hậu cần, lưu trú, đón tiếp và đưa đón đại biểu; phương án an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, y tế, phòng cháy chữa cháy và nguồn điện vận hành; công tác trang trí chào mừng trên các tuyến đường dẫn vào Học viện…

Bên cạnh đó, các tiểu ban cũng báo cáo chi tiết về công tác truyền thông, văn nghệ, lễ hoa đăng, triển lãm thành tựu 45 năm GHPGVN, thiết trí khánh tiết, chương trình họp báo cùng nội dung tài liệu, văn kiện, thẻ đeo đại biểu, phân bố khu vực các đoàn trong hội trường…

Phái đoàn khảo sát thực tế tại Đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và các phiên làm việc toàn thể thuộc Đại hội

Sau phiên họp, phái đoàn đã khảo sát thực tế tại Đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và các phiên làm việc toàn thể thuộc Đại hội.

Phái đoàn cũng kiểm tra khu vực triển lãm, các phòng họp dành cho chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và khu vực làm việc của Ban Tổ chức trong những ngày diễn ra hai sự kiện quan trọng này.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2026-2031) và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, với chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Được biết tham dự sự kiện này có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu các tôn giáo bạn, 1.645 đại biểu chính thức cùng các đại biểu khách mời. Chiều ngày 2-11, Giáo hội sẽ tổ chức buổi họp báo chính thức tại thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM) để thông tin chi tiết về nội dung, chương trình và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đại lễ và Đại hội đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm buổi làm việc