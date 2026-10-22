Thường Tín thành lập ba tổ công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phượng trực tiếp đi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác khắc phục hậu quả. Ảnh: PV

Thành lập tổ công tác

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, qua rà soát xác định, toàn xã có 546 công trình thuộc diện cần rà soát, tập trung chủ yếu ở nhóm xưởng sản xuất, như: chăn ga gối đệm, nhựa, mộc, sản xuất chế biến gỗ; kho hàng; xưởng may, dệt ở các làng nghề truyền thống; thu mua, tập kết phế liệu; cơ sở, bãi vật liệu xây dựng và các công trình tại khu vực ngoài đê sông Nhuệ, hành lang bảo vệ đê điều.

Một số khu vực tập trung nhiều nhà xưởng là cơ sở cần ưu tiên kiểm tra tại các thôn: Thôn Trát Cầu nhiều nhà xưởng làm chăn ga gối đệm; thôn Đỗ Hà và thôn Hà Liễu làm cơ khí và sản xuất đồ nhựa; thôn Nhị Khê với kho nhà xưởng chứa hàng hóa; thôn Hòa Bình nhiều gia đình có nhà xưởng sản xuất lược sừng; thôn Khánh Vân, thôn Hiền Giang và Nhân Hiền nhiều nhà xưởng sản xuất cơ khí.

Trong số 546 công trình nhà xưởng, lều lán, có hàng loạt cơ sở vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tồn tại từ hàng chục năm qua. Trong đó, hàng loạt trường hợp đã được cơ quan chức năng ban hành quyết định đình chỉ PCCC, đồng thời thực hiện ngừng cấp điện do vi phạm. Cũng qua rà soát xác định, có 68/546 trường hợp vi phạm nhưng phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn. Còn lại 478 trường hợp vi phạm sẽ được xử lý chia thành nhiều giai đoạn.

Nhiều gia đình, cá nhân đã chấp hành ký vào biên bản và cam kết sẽ tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định, để công tác xử lý đạt kết quả, ngày 19-10-2026, UBND xã Thường Tín đã ban hành các quyết định từ 13180-13182/QĐ-UBND thành lập 3 tổ công tác để xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC đã tồn tại từ trước 1-7-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Những ngày qua các tổ công tác đã vào cuộc tuyên truyền, vận động các gia đình, cá nhân liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 18/21 thôn. Trong đó đến ngày 21-10, tổ công tác số 1 đã trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, vận động được 172/206 trường hợp, tổ công tác số 2 đã làm việc xong với 55/103 trường hợp và tổ số 3 đã triển khai đến 90/237 trường hợp.

Ông Nguyễn Công Luật, một trong những chủ hộ có công trình nhà xưởng khoảng 300m2 vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên xứ đồng Cống Đá, thôn Trát Cầu. Khi làm việc với tổ công tác của xã, ông Luật đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản vi phạm. Đồng thời, ông Luật cam kết sẽ tự giác thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình nhà xưởng trong tháng 11-2026.

Quá trình tuyên truyền, vận động của các tổ công tác những ngày qua cũng vấp phải sự phản ứng của một số hộ gia đình, cá nhân. Ảnh: PV

Theo Trưởng thôn Trát Cầu Nguyễn Hưng Bộ, qua phối hợp với phòng ban chuyên môn và Công an xã cùng Công ty điện lực Thường Tín rà soát lập hồ sơ xác định trên địa bàn thôn có 71 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, chủ yếu làm lều lán, nhà xưởng rộng nhất khoảng 700m2, nhỏ nhất 100m2 vi phạm từ những năm 2010. Những ngày qua sau khi vận động, nhiều trường hợp đã cam kết xin tự tháo dỡ công trình.

Gắn trách nhiệm để đánh giá thi đua

Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Lê Anh Tuấn chia sẻ, đến nay các tổ công tác đã vận động được 6 gia đình tự giác chấp hành tháo dỡ lều lán tạm, hơn 50 trường hợp đã dừng sản xuất và ký cam kết xin ngừng cung cấp điện để tự tháo dỡ lều lán, nhà xưởng vi phạm, hoàn trả mặt bằng đất nông nghiệp như hiện trạng ban đầu vào đầu tháng 11-2026.

Cùng với đó, các tổ công tác còn làm việc trực tiếp nắm bắt tâm tư, nhất là đối với các gia đình, cá nhân có công trình vi phạm ở các làng nghề truyền thống do khó khăn về mặt bằng nên đã vi phạm dựng nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn trên đất nông nghiệp rồi sản xuất từ nhiều năm qua. Mặt khác, nhiều gia đình đã đầu tư hàng tỷ đồng mua máy móc bằng nguồn tiền vay ngân hàng...

Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Lê Anh Tuấn yêu cầu các trường hợp vi phạm chấp hành tự khắc phục hậu quả, tránh để phải tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm. Ảnh: PV

“Không chỉ có vậy, các tổ công tác còn lắng nghe kiến nghị của người lao động đang làm việc tại các nhà xưởng sản xuất, rà soát lao động bị ảnh hưởng, đề xuất phương án hỗ trợ và giới thiệu việc làm với mục tiêu không để người dân bức xúc cũng như không để phát sinh điểm nóng”, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết thêm, đợt cao điểm xử lý vi phạm còn là dịp thể hiện trách nhiệm của địa phương quyết tâm lập lại trật tự trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, không để vi phạm mới phát sinh, cương quyết xử lý dứt điểm vi phạm tồn tại từ trước 1-7-2025, nhất là với các thôn có làng nghề truyền thống.

Các thành viên tổ công tác xử lý vi phạm của xã Thường Tín tham gia trực tiếp vận động các gia đình chấp hành khắc phục hậu quả. Ảnh: PV

“Quá trình triển khai xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, PCCC tại các thôn, nếu cá nhân, tập thể có liên quan không hoàn thành công việc theo đúng tiến độ xử lý vi phạm, UBND xã Thường Tín sẽ cương quyết đánh giá thi đua ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ”. Có làm tốt nội dung này thì mới gắn kết trách nhiệm cán bộ trong quá trình thực hiện công việc được giao…”, ông Phan Thanh Tùng cho biết.