Thường Tín ra mắt mô hình điểm thiết chế Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Văn Trai

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh, việc ra mắt mô hình là tiền đề quan trọng để địa phương đổi mới phương thức tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước hình thành các không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Các hoạt động tại đây được duy trì tổ chức thường xuyên, thiết thực, hiệu quả để mô hình này thực sự trở thành “ngôi nhà chung của cộng đồng”, nơi nhân dân có điều kiện sinh hoạt, rèn luyện, giao lưu và học tập.

Lãnh đạo xã Thường Tín tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Văn Trai. Ảnh: PV

UBND xã Thường Tín sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, khuyến khích các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, dân vũ, dưỡng sinh, đọc sách, hoạt động dành cho thanh thiếu nhi và người cao tuổi được duy trì thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác thiết chế văn hóa theo đúng định hướng của thành phố

Bí thư Chi bộ thôn Văn Trai Trần Văn Lương khẳng định, cán bộ và nhân dân thôn Văn Trai sẽ quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa - khu thể thao; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động; bảo quản tốt cơ sở vật chất; duy trì nền nếp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt điểm mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Văn Trai. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân nơi đây phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động để mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển.

Các hoạt động văn hóa diễn ra tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Văn Trai. Ảnh: PV

Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa, UBND xã Thường Tín cam kết triển khai nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao đến tất cả các thôn, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.