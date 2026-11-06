Thường Tín: Quyết tâm dồn lực giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm

Hiện nay, trên địa bàn xã Thường Tín đang thực hiện 13 dự án trọng điểm với tổng diện tích thu hồi khoảng 1390,07ha, liên quan đến khoảng 13.600 hộ dân. Đến nay, UBND xã Thường Tín đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.339,13ha, liên quan đến khoảng 10.900 hộ gia đình.

Xác định diện tích đất ở ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, chỗ ở và tâm tư của người dân, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động cho đến công khai quy hoạch tái định cư nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho từng hộ gia đình.

Tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, diện tích đất ở thuộc phạm vi phải giải phóng mặt bằng là 6,8 ha, liên quan trực tiếp đến 497 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn Hiền Giang, Nhân Hiền, Hòa Bình, Thụy Ứng, Hà Liễu, Văn Giáp và Văn Hội.

Tổ công tác đến từng hộ dân để đo đạc kiểm đếm phục vụ cho công tác GPMB.

Để thực hiện công tác thu hồi đất ở hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Thường Tín, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thường Tín đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như tổ chức các cuộc hội nghị họp mặt trực tiếp với người dân có đất bị thu hồi. Tại đây, chính quyền đã phổ biến đầy đủ mục đích, chính sách bồi thường, kế hoạch hỗ trợ và công khai các khu vực tái định cư đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận.

Tính đến nay, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất ở đối với 352/497 hộ, cụ thể gồm 77 hộ tại thôn Nhân Hiền, 79 hộ tại thôn Hòa Bình và 196 hộ tại thôn Hiền Giang. Song song đó, tổ công tác đã tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân đất ở tại thôn Hòa Bình. Đối với các khu đất ở còn lại, chính quyền đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để sớm hoàn thiện hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất.

Hiện nay, các địa điểm tái định cư như Khu tái định cư thôn Thụy Ứng quy mô 8,53 ha và Khu tái định cư thôn Nhân Hiền quy mô 6,96 ha đã được Thành phố chấp thuận vị trí và đang được xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Quốc lộ 1A (trục không gian Quốc lộ 1A), công tác giải phóng mặt bằng đất ở cũng được đặt lên hàng đầu. Nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất đối với các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng bởi tuyến đường này, xã Thường Tín đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để chuẩn bị địa điểm bố trí tái định cư đồng bộ tại Khu tái định cư thôn Thụy Ứng và Khu tái định cư thôn Nhân Hiền.

Hội nghị triển khai thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A được thực hiện đợt tháng 7 năm 2026.

Quá trình thu hồi đất ở cho dự án này được gắn liền với công tác đối thoại dân chủ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và các đoàn thể đã trực tiếp làm việc với nhân dân từng thôn, xóm để giải thích minh bạch về trình tự, thủ tục thu hồi đất ở, công khai giá đền bù, chính sách hỗ trợ tái định cư cũng như tiến độ thực hiện cụ thể.

Để đảm bảo tiến độ thu hồi đất ở tại cả hai dự án mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, chính quyền xã Thường Tín đã áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động và minh bạch.

Các tổ công tác đã đến từng hộ gia đình có đất ở bị thu hồi để hỗ trợ kê khai, kiểm đếm tài sản, giải đáp thấu đáo các thắc mắc ngay từ ban đầu. Tất cả dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất ở đều được niêm yết công khai. Bên cạnh đó, vai trò của tổ hòa giải cơ sở được phát huy tối đa để giải quyết dứt điểm các kiến nghị về đất ở ngay tại thôn, xóm.

Đến nay xã Thường Tín đã ban hành thông báo thu hồi đất khoảng 26.41 ha, liên quan khoảng 694 hộ, 16 tổ chức diện tích nằm trong diện tích cần thực hiện GPMB. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khoảng 16,43 ha, liên quan 22 hộ gia đình, 02 vườn hoa, 02 trụ sở làm việc cũ, một số công trình khác trên đất, tổng kinh phí khoảng 22,3 tỷ đồng.

Đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ 71 hộ thôn Văn Giáp, Thượng Đình, Nguyễn Du, Trần Phú diện tích 7.129,1m2, kinh phí ước tính khoảng 276,3 tỷ đồng. Đối với đất do UBND xã quản lý, đã tổ chức kê khai, kiểm đếm diện tích đất và tài sản thuộc phạm vi GPMB. Đối với đất ở, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, đã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm 732/800 hộ, đạt khoảng 91% trên tổng số hộ.

Trong thời gian tới, xã Thường Tín tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư trước khi bố trí hộ dân đến ở, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống mới. Đồng thời, địa phương sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người có đất ở bị thu hồi và giải quyết kịp thời mọi đơn thư khiếu nại, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đất ở đúng tiến độ để phục vụ các dự án trọng điểm.