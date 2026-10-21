Thường Tín phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tín Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thời gian qua, công tác “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được hơn 767 triệu đồng.

Xã hỗ trợ xây sửa nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ cận nghèo trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tặng hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên và người yếu thế 485 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2026, nhiều hoạt động chăm lo hộ cận nghèo và những trường hợp khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Thường Tín trao ghi nhận tấm lòng vàng của các tập thể ủng hộ quỹ. Ảnh:PV

Theo kết quả rà soát, đến nay xã Thường Tín không còn hộ nghèo, hiện vẫn còn 61 hộ cận nghèo cùng nhiều trường hợp người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có thu nhập không ổn định…

Phát động tháng cao điểm, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản kêu gọi và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, truyền thống nhân văn và nghĩa tình, tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; đăng ký các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, học tập, khám chữa bệnh và giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Lãnh đạo xã Thường Tín tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: PV

Các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận thôn và thành viên ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục đổi mới cách làm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; chủ động rà soát, đề xuất hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Công tác tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ 17-10-2026 đến 18-11-2026 là dịp để mỗi cá nhân tiếp tục khơi dậy truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả hơn công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện trường học trên địa bàn xã tham gia ủng hộ quỹ. Ảnh: PV

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ dừng lại trong tháng cao điểm, mà sẽ trở thành việc làm thường xuyên, gắn trách nhiệm tự giác và nét đẹp văn hóa của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thường Tín.

Tại chương trình, xã tiếp nhận ủng hộ và trao ghi nhận tấm lòng vàng, biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và thôn trên địa bàn đã hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.