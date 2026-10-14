Thường Tín lập kế hoạch xử lý loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai

Kiểm tra toàn địa bàn

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, thực hiện kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và văn bản 1838/UBND-NC ngày 2-5-2026 của UBND thành phố trong việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC đối với các công trình vi phạm, UBND xã đã sớm thành lập các tổ công tác rà soát trên toàn địa bàn.

Qua đó, các tổ công tác triển khai nhiệm vụ trực tiếp xuống hiện trường rà soát, thu thập thông tin hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng, nhà xưởng, lều lán, cơ sở tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng; lập danh sách các vị trí tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản, gồm tên tổ chức, cá nhân, vị trí, diện tích, hồ sơ, tài liệu liên quan, hành vi vi phạm...

Cán bộ xã Thường Tín tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình có vi phạm đất đai, xây dựng tháo dỡ công trình. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, việc rà soát, xử lý bảo đảm tính khách quan và đúng thực tiễn. Đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, ngoài việc kiểm tra điều kiện hoạt động, làm rõ diện tích và hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc vật liệu, hoạt động tập kết, vận chuyển cũng như những tác động đến môi trường và giao thông khu vực.

Theo Phó phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Ngô Đình Tiến, đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC, xã xác định thời điểm xây dựng, hiện trạng sử dụng, mục đích hoạt động và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Quan trọng hơn, sau rà soát có biện pháp đôn đốc khắc phục hậu quả. Xã cương quyết xử lý dứt điểm, không để vi phạm tồn tại.

Còn đối với hoạt động liên quan đến tài nguyên khoáng sản, việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và quá trình tập kết, vận chuyển là những nội dung cũng cần được quan tâm. Đây là cơ sở để phân biệt giữa những hoạt động đủ điều kiện theo quy định với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm cần phải xử lý.

Những ngày qua nhiều gia đình trên địa bàn xã Thường Tín đã chấp hành từng bước tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: PV

Vận động người vi phạm tự khắc phục hậu quả

Theo Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng, toàn xã có 546 công trình thuộc diện cần rà soát, tập trung chủ yếu ở nhóm xưởng sản xuất chăn ga gối đệm, nhựa, mộc, sản xuất chế biến gỗ; kho hàng; xưởng may, dệt; thu mua, tập kết phế liệu; cơ sở, bãi vật liệu xây dựng và các công trình tại khu vực ngoài đê sông Nhuệ, hành lang bảo vệ đê điều.

Trong đó, thôn Trát Cầu có nhiều nhà xưởng làm chăn ga gối đệm; thôn Đỗ Hà và thôn Hà Liễu làm cơ khí và sản xuất đồ nhựa; thôn Nhị Khê với kho nhà xưởng chứa hàng hóa; thôn Hòa Bình nhiều gia đình có nhà xưởng sản xuất lược sừng; thôn Khánh Vân, thôn Hiền Giang và Nhân Hiền là địa bàn có nhiều nhà xưởng sản xuất cơ khí.

Trong số 546 nhà xưởng, lều lán, hàng loạt cơ sở vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tồn tại từ hàng chục năm qua. Nhiều trường hợp đã được cơ quan chức năng ban hành quyết định đình chỉ PCCC, đồng thời thực hiện ngừng cấp điện do vi phạm. Cũng qua rà soát xác định, 68/546 trường hợp vi phạm nhưng phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn. Còn lại 478 trường hợp vi phạm sẽ được xử lý chia thành nhiều giai đoạn.

Quá trình rà soát còn xác định rõ nhiều tồn tại, vướng mắc. Nhiều bộ hồ sơ chưa hoàn thiện đầy đủ nguồn gốc đất, loại đất, mục đích sử dụng, thời điểm sử dụng, vi phạm, tình trạng giao, cho thuê, chuyển mục đích và căn cứ xác định hành vi vi phạm; đặc biệt đối với đất nông nghiệp, đất công, khu vực ngoài đê sông Nhuệ, hành lang bảo vệ đê điều.

Bên cạnh đó, danh sách công trình xây dựng trái phép có phạm vi rộng, chưa liên kết được với các hồ sơ cũ. Việc xác định thời điểm xây dựng còn gặp một số khó khăn. Các quyết định xử phạt, kết quả khắc phục hậu quả, tháo dỡ, cưỡng chế đối với từng hồ sơ đã qua nhiều thời điểm. Công tác quản lý lưu trữ số hóa chưa tốt, cần rà soát và làm rõ hơn.

Xã Thường Tín có nhiều nhà xưởng sản xuất chăn ga gối đệm, nhựa, cơ khí, sản xuất gỗ, kho hàng. Ảnh: PV

Do khối lượng hồ sơ lớn ở nhiều địa bàn, yêu cầu rà soát đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC, điện nước, đăng ký kinh doanh và tình trạng hoạt động thực tế tạo áp lực lớn. Ngoài ra, việc xử lý dừng, chấm dứt hoạt động, ngừng cấp điện nước, tháo dỡ hoặc cưỡng chế có thể tác động đến việc làm, chỗ ở, hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh kiến nghị. Do vậy, những ngày tới, UBND xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Phan Thanh Tùng cho biết, mốc thời gian được đặt ra là đến 30-4-2027, Thường Tín sẽ hoàn thành việc xử lý vi phạm. Các hộ, cơ sở thuộc diện phải khắc phục hậu quả được vận động hoàn thành việc di chuyển, tháo dỡ trong thời gian này. Đối với trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước xử lý theo quy định, trong đó cương quyết tháo dỡ hoặc cưỡng chế công trình vi phạm.