Thường Tín (Hà Nội): Nhiều gia đình tích cực di chuyển mộ chí, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án vào thời điểm cuối năm

Thời điểm vàng di dời mộ chí

Khi những cơn gió thu se lạnh bắt đầu gõ cửa cũng là lúc nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt bước vào mùa cải táng, di dời mồ mả cho người thân đã khuất. Trong bối cảnh xã Thường Tín đang tập trung nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, khoảng thời gian này chính là "thời điểm vàng" để các hộ gia đình thực hiện việc di dời mộ chí. Đây không chỉ là hành động trọn đạo hiếu với tổ tiên mà còn thể hiện trách nhiệm công dân cao cả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Ban QLDA đầu tư hạ tầng xã Thường Tín thực hiện công tác kiểm đếm các phần mộ nằm trong phạm vi dự án.

Với tinh thần đặt lợi ích chung của Thủ đô và đất nước lên trên hết, nhiều gia đình, dòng họ trên địa bàn đã thành tâm và khẩn trương thực hiện công tác tâm linh để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Đây không chỉ là bước đi thiết thực khẳng định sự đồng thuận sâu rộng giữa Nhân dân với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình trọng điểm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa không gian đô thị của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Theo phong tục tập quán lâu đời, giai đoạn cuối năm là khoảng thời gian khí tiết mát mẻ, khô ráo, rất thích hợp và thuận lợi cho việc sang cát, di dời mộ chí của các dòng họ. Việc di chuyển mộ phần vào thời điểm này giúp các gia đình chủ động được công việc tâm linh của dòng tộc, đảm bảo sự an yên cho người đã khuất trước khi mùa xuân mới về.

Các phần mộ của người đã khuất được chuyển đến vị trí mới, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng hố mộ quy chuẩn, đảm bảo trang nghiêm, sạch đẹp và bền vững.

Theo ông Nguyễn Tuấn Mạnh – Q. Giám đốc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thường Tín cho biết, do nhận thức rõ tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của dự án, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đầy đủ các bước chuẩn bị từ rất sớm. Trên địa bàn xã có 22 nghĩa trang hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án với khoảng 4.000 ngôi mộ cần di dời. Đến nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm 3.940 ngôi mộ, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khoảng 45,96 tỷ đồng và đã thực hiện di dời hơn 500 ngôi mộ. Đáng chú ý, để người dân hoàn toàn yên tâm về nơi an nghỉ mới của người thân, xã đã triển khai 11 địa điểm cải tạo nghĩa trang quy tập mộ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận. Các khu nghĩa trang mới được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng hố mộ quy chuẩn, đảm bảo trang nghiêm, sạch đẹp và bền vững.

Người dân xã Thường Tín thành tâm chăm sóc ngôi mộ của người đã khuất ở vị trí mới.

Trọn vẹn đạo lý tâm linh, vững vàng trách nhiệm vì sự phát triển chung

Song hành cùng yếu tố tâm linh, việc chủ động di dời mồ mả trong thời điểm hiện tại còn là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của mỗi người dân với sự nghiệp phát triển chung. Một mặt bằng được bàn giao sạch sẽ, đúng tiến độ sẽ tạo điều kiện cho các dự án hạ tầng lớn nhanh chóng được triển khai, mang lại diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính cộng đồng dân cư.

Nhờ sự tuyên truyền sâu rộng của Cấp ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhiều dòng họ trên địa bàn đã gạt bỏ tâm lý e ngại, đồng thuận nhận tiền hỗ trợ và đăng ký di dời mộ phần ngay trong mùa cải táng này. Sự đồng lòng ấy chính là nét đẹp văn hóa vừa gìn giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn", vừa đề cao tinh thần trách nhiệm với tương lai. Sự sẻ chia, đồng thuận của bà con hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.