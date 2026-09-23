Thường Tín giải bài toán việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Xu hướng tất yếu

Từ một xã có phần lớn dân số là nông dân sản xuất nông nghiệp và sản xuất ở các làng nghề truyền thống, đây là nền tảng của sự phát triển kinh tế xã hội ở Thường Tín thời gian qua. Cùng với sự phát triển đó, chuyển dịch cơ cấu đất đai là xu hướng tất yếu. Quá trình này thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập.

Phiên giao dịch việc làm ngày 19-9 tại xã Thường Tín đã giúp cho hơn 200 lao động trên địa bàn có việc làm mới. Ảnh: PV

Trong thời gian qua, trên địa bàn triển khai nhiều dự án lớn, trọng điểm có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Thường Tín nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Đó là các dự án xây dựng khu đô thị, cụm công nghiệp, các kết cấu hạ tầng, giao thông mang tính động lực, như: Dự án đường Vành đai 4, dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội…

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản chia sẻ, chỉ từ năm 2023 đến nay, toàn xã đã thu hồi khoảng 2.000ha đất nông nghiệp. Đáng chú ý, việc thu hồi đất tác động đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Quá trình thu hồi đất ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống đã thúc đẩy sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc phát triển các dự án đầu tư kinh tế - xã hội đi liền với việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, tình trạng đất sản xuất - kinh doanh của người dân bị thu hẹp. Điều này đã làm cho người dân bị mất tư liệu sản xuất cần phải chuyển đổi nghề nghiệp, thay đổi sinh kế.

“Nhận diện rõ thực tế, Thường Tín đã thực hiện nhiều chính sách với người nông dân, như bồi thường, hỗ trợ giải quyết việc làm; đào tạo chuyển đổi nghề... Để bảo đảm an sinh xã hội cho người người lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất, xã đã xây dựng đề án: “Đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất phục vụ dự án phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh.

Đông đảo người lao động trên địa bàn xã Thường Tín đã tham gia buổi tuyển dụng việc làm tổ chức ngày 19-9. Ảnh:PV

Chuyển đổi nghề cho người dân

Từ cuối năm 2023 đến nay khi thực hiện hai dự án: Xây dựng đường Vành đai 4 và Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội khiến không ít hộ dân ở Thường Tín bị thu hồi hết đất nông nghiệp, trong đó có gia đình anh Nguyễn Trung Mậu, thôn Văn Trung. Vốn dĩ bao nhiêu năm qua cả gia đình sống nhờ vào 5 sào ruộng, việc thu hồi đất sản xuất khiến gia đình anh chông chênh, mất phương hướng.

Với số tiền vay được của Ngân hàng Chính sách xã hội Thường Tín và tiền dành dụm trước đó, anh Mậu đã mạnh dạn gây dựng mở xưởng mộc. Mô hình tuy nhỏ nhưng cũng tạo được việc làm cho một số lao động trong thôn, qua đó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Anh Mậu cho biết: “Ngay sau khi bị thu hồi đất, tôi nghĩ ngay đến việc phát triển nghề mộc để nuôi sống bản thân, gia đình. Đắn đo mãi tôi cũng chọn lấy một nghề. May mắn chỉ trong thời gian ngắn, mô hình sản xuất đã luôn duy trì được việc làm ổn định cho lao động. Vừa qua, tôi cũng đã đăng ký vay thêm nguồn vốn để giải quyết việc làm, phát triển nghề”.

Tương tự hoàn cảnh anh Mậu, gia đình anh Lương Trung Tuyến ở cùng thôn Văn Trung cũng bị thu hồi hết đất nông nghiệp. Được sự định hướng và hỗ trợ của chính quyền địa phương và gia đình, anh Tuyến đã mạnh dạn vay vốn đầu tư và thuê lao động làm việc tại xưởng may. Sau một thời gian hoạt động, mô hình xưởng may của anh Tuyến hoạt động khá ổn định.

Người lao động trên địa bàn xã Thường Tín được nhà tuyển dụng lao động tư vấn công việc chuyên môn. Ảnh: PV

Không chỉ anh Mậu, anh Tuyến, thời gian qua, hàng nghìn người dân trên địa bàn Thường Tín đã được địa phương hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm. Trong đó, số lao động bị thu hồi đất đã được giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề và bố trí vay vốn làm kinh tế ngay tại địa phương với hàng nghìn người.

Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Thường Tín Lê Thanh Tình khẳng định: “Cùng với đó, xã tổ chức tư vấn học nghề và việc làm đối với người lao động; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề thu hút lao động tham gia, tạo nguồn lao động chất lượng cao cung cấp cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, chuyển đổi nghề”.

Thường Tín đã thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề khi nhà nước thu hồi đất, các doanh nghiệp được giao đất trong các khu, cụm, điểm công nghiệp đã ưu tiên tuyển dụng lao động bị thu hồi đất vào làm việc. Đặc biệt, tuyển dụng lao động trên địa bàn đã qua đào tạo tại các cơ sở đào tạo vào làm việc ở các vị trí yêu cầu có chuyên môn kỹ thuật.

Hàng năm, xã chủ động phối hợp với các địa phương ở liền kề tổ chức khảo sát, nắm bắt nguồn lao động có nhu cầu về việc làm, đặc biệt là những lao động bị thu hồi đất. Cùng với đó tổng hợp, thống kê nhu cầu tuyển dụng lao động, vị trí việc làm của các doanh nghiệp và đề xuất các vị trí tuyển lao động có độ tuổi cao hơn mức tiêu chuẩn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Thường Tín giám sát, kiểm tra việc người lao động sử dụng nguồn vốn vay để phát triển sản xuất trên địa bàn. Ảnh: PV

Trên cơ sở đó, tổ chức các buổi kết nối tuyển dụng lao động, ngày hội việc làm, tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động gặp gỡ, tiếp xúc, nắm bắt thông tin về vị trí việc làm. Qua đó giúp doanh nghiệp tuyển chọn lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp có cơ hội lựa chọn nơi làm việc phù hợp với bản thân.

“Ngày 19-9-2026, UBND xã Thường Tín cùng các xã: Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm năm 2026”. Tại phiên giao dịch việc làm, đã có hơn 200 lao động là người địa phương được các doanh nghiệp tuyển dụng vào từng vị trí công việc cụ thể”, ông Nguyễn Thanh Tình chia sẻ.