Thưởng thức nghệ thuật từ một trong những dàn nhạc lâu đời nhất Nhật Bản

Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. (Ảnh: HGO)

Trong hai ngày 24-25/10, Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (Kyushu Symphony Orchestra), một trong những dàn nhạc giao hưởng lâu đời và giàu truyền thống của Nhật Bản, sẽ có hai chương trình biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Gen Ohta, cùng sự tham gia của soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto.

Soprano Michiko Hariu từng có thời gian đào tạo tại Rome, Italy và giành Giải Đặc biệt tại Hội thảo Thanh nhạc Quốc tế Santa Margherita Ligure năm 1999. Bà cũng đạt nhiều giải thưởng thanh nhạc tại Nhật Bản và đảm nhiệm nhiều vai diễn trong các tác phẩm opera kinh điển, trong đó có Nữ hoàng Bóng đêm trong “Cây sáo thần,” Donna Anna trong Don Giovanni và Despina trong “Così fan tutte.” (Tất cả phụ nữ đều như vậy).

Soprano Michiko Hariu và tenor Kohei Yamamoto. (Ảnh: HGO)

Đồng hành cùng bà là tenor Kohei Yamamoto, nghệ sỹ từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Tokyo và hoàn thành chương trình Biennio tại Nhạc viện Verdi Milan, Italy. Ông từng giành Giải Nhất tại Cuộc thi Thanh nhạc Italy và Cuộc thi Thanh nhạc Nhật Bản-Italy.

Trong sự nghiệp opera, Kohei Yamamoto từng thể hiện nhiều vai diễn nổi bật như Rodolfo trong “La Bohème,” Alfredo trong “La Traviata” và Belmonte trong “The Abduction from the Seraglio” (Cuộc bắt cóc khỏi Hậu cung Seraglio). Ông cũng từng tham gia vở opera “Công nữ Anio,” được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Chương trình được xây dựng xoay quanh chủ đề tình yêu, cảm xúc và vẻ đẹp của sự sống, mở đầu bằng những trích đoạn opera của Wolfgang Amadeus Mozart.

Qua các aria và song ca, những cung bậc tình cảm của con người được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế, duyên dáng và giàu sức biểu cảm. Đây cũng là những tác phẩm cho thấy rõ vẻ đẹp trong sáng, tính kịch và sức hấp dẫn đặc biệt của nghệ thuật opera Mozart.

Tiếp nối chương trình là Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op. 73 của Johannes Brahms. Tác phẩm được biết đến với vẻ đẹp ấm áp, sâu lắng và giàu chất trữ tình. Khác với những sắc thái kịch tính của các trích đoạn opera ở phần đầu, Giao hưởng số 2 đưa người nghe vào một không gian âm nhạc rộng mở, gần gũi nhưng vẫn chứa đựng chiều sâu trong tư duy sáng tác của Brahms.

Chương trình góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia, tiếp tục mở rộng những hoạt động hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó đưa những giá trị của âm nhạc hàn lâm thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam./.

Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Với hơn 130 buổi biểu diễn mỗi năm, Dàn nhạc tích cực giới thiệu âm nhạc giao hưởng đến công chúng, đồng thời mở rộng các hoạt động giao lưu và hợp tác nghệ thuật quốc tế.