Thưởng thức kiệt tác âm nhạc cổ điển châu Âu trong chương trình 'The Vienna Concert 2026'

Nữ nghệ sỹ Alma Deutscher xuất hiện trong đêm nhạc với ba vai trò: Nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano và nhạc trưởng. (Ảnh: HGO)

Tối 7/11, Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) (Hà Nội), trong chương trình “The Vienna Concert 2026,” với sự tham gia của nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano, nhạc trưởng Alma Deutscher, cùng hai giọng ca opera quốc tế Adrian Eröd (baritone) và Nadezhda Karyazina (mezzo-soprano).

Trong chương trình này, khán giả được thưởng thức các tác phẩm giao hưởng của Ludwig van Beethoven và Franz Schubert, nổi bật là Giao hưởng số 8 của Beethoven và Giao hưởng số 4 “Bi tráng” của Schubert; thưởng thức phần trình diễn của hai nghệ sĩ Adrian Eröd và Nadezhda Karyazina, qua các tác phẩm opera của Bizet, Johann Strauss II, Tchaikovsky, Wagner và Rossini.

Một trong những điểm nhấn của “The Vienna Concert 2026” là sự xuất hiện của nghệ sỹ Alma Deutscher trong ba vai trò: nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano và nhạc trưởng.

Trong chương trình, nghệ sỹ Alma Deutscher trình diễn piano và chỉ huy dàn nhạc qua tác phẩm Ludwig Waltz No.1, đồng thời giới thiệu sáng tác Impromptu for Orchestra in B major.

Sự hiện diện của những tác phẩm đương đại bên cạnh các kiệt tác kinh điển, tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo, mang đến những góc nhìn mới về sức sống của âm nhạc cổ điển.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Wiener KammerOrchester) thành lập năm 1946, là một trong những dàn nhạc thính phòng tiêu biểu của Áo, nổi tiếng với phong cách trình diễn tinh tế và truyền thống âm nhạc Vienna.

Trải qua 80 năm hoạt động, dàn nhạc đã biểu diễn tại nhiều quốc gia, hợp tác với các nhạc trưởng, nghệ sỹ độc tấu danh tiếng và góp phần đưa di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến với công chúng quốc tế.

Sự trở lại của Dàn nhạc Thính phòng Vienna với chương trình “The Vienna Concert 2026” tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Nhà hát Hồ Gươm là điểm đến của các chương trình nghệ thuật quốc tế chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội để công chúng Việt Nam tiếp cận những giá trị đặc sắc của âm nhạc cổ điển thế giới.

Chia sẻ cảm xúc khi đến Việt Nam biểu diễn, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc Alma Deutscher bày tỏ niềm háo hức khi lần đầu tiên có cơ hội giới thiệu âm nhạc của mình tại Việt Nam, đặc biệt, đây là lần đầu tiên tác phẩm Impromptu for Orchestra in B major của nghệ sĩ được công diễn ra nước ngoài.

Nữ nhạc trưởng Alma Deutscher hy vọng chương trình sẽ mang lại cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn. Nghệ sỹ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trở lại Việt Nam cùng Dàn nhạc Giao hưởng Vienna, đồng thời hy vọng vở opera Cinderella do mình sáng tác sẽ có dịp được dàn dựng tại Nhà hát Hồ Gươm bằng tiếng Việt.

Nghệ sỹ opera Nadezhda Karyazina (Mezzo-soprano) cho biết chị rất vui khi có cơ hội cùng nghệ sỹ Adrian Eröd giới thiệu những tác phẩm âm nhạc Nga và Đức đến với khán giả Việt Nam trong chương trình “The Vienna Concert 2026.”

Theo nữ nghệ sỹ, dù đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, con người đều có chung những cung bậc cảm xúc như yêu thương, hạnh phúc hay giận dữ… và âm nhạc chính là ngôn ngữ có khả năng kết nối những cảm xúc ấy.

Nghệ sỹ Nadezhda Karyazina cho rằng những cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa các quốc gia, góp phần tạo cơ hội để nghệ sỹ và công chúng hiểu và xích lại gần nhau hơn. Đó cũng là sứ mệnh của người nghệ sỹ: kết nối con người, lan tỏa cảm xúc và mang đến niềm vui thông qua âm nhạc.

Nghệ sỹ opera Adrian Eröd (Baritone) bày tỏ niềm vui khi có cơ hội đến Hà Nội, biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm và giới thiệu âm nhạc cổ điển châu Âu đến với khán giả Việt Nam.

Theo nam nghệ sỹ Adrian Eröd, opera là loại hình nghệ thuật giàu giá trị, có khả năng kết nối các nền văn hóa khác nhau. Vì vậy, anh hy vọng khán giả Hà Nội đón nhận chương trình với sự cởi mở, đồng thời mong muốn những hoạt động giới thiệu âm nhạc cổ điển quốc tế như “The Vienna Concert 2026” sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong thời gian tới.

Vào tối 8/11, Dàn nhạc Thính phòng Vienna sẽ biểu diễn đêm thứ hai trong chương trình “The Vienna Concert 2026.”

Chương trình mang đậm tinh thần âm nhạc Vienna với Giao hưởng số 41 “Jupiter” và khúc mở màn opera Don Giovanni của Wolfgang Amadeus Mozart, cùng Kaiser-Walzer của Johann Strauss II. Xen giữa những tác phẩm kinh điển là hai sáng tác Siren Sounds Waltz và Grinzinger Polka của Alma Deutscher. Chương trình khép lại với các trích đoạn opera của Mozart và Franz Lehár.

Sự kết hợp giữa giao hưởng, opera, điệu valse (waltz) và polka, cùng những sáng tác đương đại, mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng trong đêm nhạc “The Vienna Concert 2026”./.