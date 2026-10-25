Thưởng thức cà phê bên tiếng còi tàu

Khách thưởng thức cà phê, trải nghiệm khi đoàn tàu đi qua.

Đó là những quán cà phê nằm gần “phố đường tàu” kéo dài từ phố Phùng Hưng, phố Điện Biên Phủ đến phố Lê Duẩn. Cà phê ở đây không đơn thuần là trào lưu thưởng thức đồ uống mà đã trở thành một nét riêng ở đô thị thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước mỗi ngày.

Chạm vào ký ức

Lịch sử của tuyến đường sắt xuyên Hà Nội đã kéo dài hơn một thế kỷ. Những ngôi nhà san sát 2 bên đường ray vốn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ cư dân lao động, công nhân ngành đường sắt. Sự hình thành của mô hình Cà phê đường tàu bắt đầu rất tự nhiên: những bộ bàn ghế gỗ nhỏ, vài ba chiếc ghế nhựa kê sát hiên nhà, cối xay cà phê phả hương thơm nức cùng góc nhìn ra đường ray hun hút.

Điều làm nên sức hút khác biệt ở nơi đây chính là sự chân thật của cuộc sống đô thị. Khách đến đây không chỉ để uống cà phê mà còn để được sống chậm lại. Nơi đây, có thể thấy hình ảnh cụ già ngồi nhặt rau trước cửa, trẻ con đùa vui, tiếng xào xạc của cây lá, tiếng chuyện trò rôm rả...

Bà Nguyễn Thị Vinh (62 tuổi), một trong những chủ quán cà phê đời đầu tại khu vực đường Phùng Hưng chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ bán chén trà, ly cà phê đen cho hàng xóm và công nhân gác chắn. Sau này, khách du lịch trong và ngoài nước thấy hay rồi ghé vào. Họ mê sự mộc mạc, bình dị này. Ở đây không có máy lạnh, không có nhạc, chỉ có tiếng ly chén va vào nhau và không khí gia đình rất đặc trưng của người Hà Nội cũ”.

Ngồi ở đây, người ta bỗng thấy thời gian như ngưng đọng. Mùi cà phê trứng béo ngậy hòa quyện với vị đắng thanh của cà phê hay những ly nước ép, sinh tố đủ màu... khiến bất kỳ ai từng một lần nếm thử cũng khó quên được. Ngồi ở những quán cà phê này có thể ngắm nhìn kiến trúc mái ngói rêu phong, lắng nghe âm thanh phố xá, nét đặc trưng của văn hóa Hà Nội xưa và nay.

Khoảnh khắc còi tàu

Bà Lê Thanh Hương, chủ quán cà phê Góc Ray 1990 cho biết: An toàn luôn là số 1. Chúng tôi phải học thuộc lòng giờ tàu chạy từng ngày. Trước khi tàu đến, chủ quán nào cũng nhắc khách đứng đúng vạch an toàn. Khoảnh khắc ấy tuy gấp gáp nhưng lại là “đặc sản” mà ai đến đây cũng muốn trải nghiệm”.

Khi tiếng còi tàu vang lên từ xa. Tiếp đó là tiếng rầm rập của bánh sắt nghiến trên đường ray và luồng gió mạnh thổi qua. Toàn bộ du khách được chứng kiến đoàn tàu chạy qua với khoảng cách gần. Đó là cảm giác hồi hộp, thích thú.

Anh David Miller, du khách đến từ Vương quốc Anh sau khi dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua chia sẻ: “Tôi đã đi du lịch hơn 30 quốc gia, nhưng đây là một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Cảm giác ngồi nhâm nhi một ly cà phê trứng, chỉ vài phút sau một đoàn tàu lửa chạy gần trước mặt là trải nghiệm đặc sắc, khó quên”.

Chị Trần Thu Trang (nhân viên kinh doanh tại Hà Nội) cho hay: Tôi thường đưa bạn bè từ phương xa đến đây khi họ thăm thủ đô. Họ không chỉ mê chụp ảnh “check-in” với những bức tường vẽ nghệ thuật hay dãy đèn lồng rực rỡ mà còn thích sự cởi mở, ấm áp của các chủ quán. Đặc biệt, giữa một Hà Nội gấp gáp, phố đường tàu cho tôi cảm giác vừa hoài niệm vừa tươi mới. Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng còn cho tôi nhớ tới đường ray trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam - nơi con tàu đêm mang ánh sáng vụt qua xóm khuya.

Chị Linh Lan, chủ một quán cà phê trên phố đường tàu cho hay: “Hằng ngày việc đầu tiên của tôi là phải nắm chắc giờ tàu chạy qua để nhắc nhân viên, hướng dẫn khách trải nghiệm nhưng bảo đảm an toàn nhất”.

Cà phê đường tàu cho thấy sức sáng tạo của người dân trong khai thác nét riêng của đời sống đô thị phục vụ du lịch, góp phần tạo sức hút cho Hà Nội. Tuy nhiên, giá trị du lịch chỉ có thể phát huy bền vững khi gắn với việc chấp hành quy định và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Nhiều du khách cho rằng: Ðể nét văn hóa này phát triển bền vững, cần quy hoạch không gian cảnh quan có rào chắn tự động, chuẩn hóa vạch ranh giới an toàn, nâng cao nghiệp vụ quản lý cho các chủ kinh doanh, số hóa lịch trình tàu chạy để du khách vừa trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp văn hóa vừa đảm bảo an toàn.