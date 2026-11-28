Theo Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh, về tiền lương năm 2026 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, trong số của hơn 3.400 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 677.600 lao động, tiền lương bình quân chung năm 2026 là hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Mức tiền lương cao nhất là 690 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thưởng tết dương lịch năm 2027, có gần 2.200 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 360.600 lao động. Mức thưởng bình quân chung là 820 nghìn đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 461 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Dự kiến thưởng Tết ở Bắc Ninh cao nhất hơn 560 triệu đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán năm 2027, có hơn 2.950 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho hơn 613.400 lao động. Mức thưởng bình quân chung là hơn 8,9 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là hơn 564 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.