Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, qua tổng hợp báo cáo từ hơn 900 doanh nghiệp trên địa bàn, tiền lương bình quân của người lao động năm 2026 đạt 15,98 triệu đồng/tháng.

Trong đó, các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân 26,9 triệu đồng/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 14,07 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 12,36 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 10,58 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2027 cao nhất ở Tây Ninh dự kiến là 621 triệu đồng, mức tiền thưởng bình quân là 3,28 triệu đồng/người. Ảnh minh họa

Mức lương cao nhất tại doanh nghiệp FDI là 745,25 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 300 triệu đồng/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 105,6 triệu đồng/tháng và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 98,17 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch 2027, có 355 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 62.132 lao động. Mức thưởng bình quân là 3,28 triệu đồng/người, cao nhất 621 triệu đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, có 720 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 198.264 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 10,43 triệu đồng/người, cao nhất 600 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.