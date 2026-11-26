Đảng ủy Nhà máy A42 trao quyết định kiện toàn Bí thư Đảng ủy đối với Thượng tá Vương Đức Tuấn Anh, Chính ủy Nhà máy A42. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung bàn giao về công tác Đảng, công tác chính trị và chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A42... Các quyết định của Bộ Quốc phòng về nghỉ hưu với Đại tá Bùi Trung Kiên và quyết định của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ về việc điều động, bổ nhiệm đối với Thượng tá Vương Đức Tuấn Anh đã được Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ thực hiện trước đó.

Dự chúc mừng 2 đồng chí Đại tá Bùi Trung Kiên và Thượng tá Vương Đức Tuấn Anh, Thượng tá Đinh Công Học, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy A42 chúc mừng Đại tá Bùi Trung Kiên đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn Đại tá Bùi Trung Kiên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương, nơi sinh sống.

Với Thượng tá Vương Đức Tuấn Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ nên ngay khi bàn giao, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể đơn vị, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.