Công an thành phố Huế tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Hậu cần.

Việc bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Quách Hoàng Thảo giữ chức Trưởng phòng Phòng Hậu cần (CATP Huế) thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đối với công tác cán bộ, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng bảo đảm vật chất, kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiện toàn đội ngũ chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày 16/10/2026, Công an thành phố Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Quách Hoàng Thảo, Phó Trưởng phòng Phòng Hậu cần, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hậu cần.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi lễ. Tham dự có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm thi đua Xây dựng lực lượng, hậu cần cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cán bộ Phòng Hậu cần.

Đại tá Nguyễn Đình Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Trưởng phòng Hậu cần, CATP. Huế

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Đình Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm.

Hậu cần chủ động, nền tảng xây dựng lực lượng vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh công tác hậu cần giữ vị trí quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm các điều kiện vật chất và kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phát biểu tại buổi lễ

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, công tác hậu cần, kỹ thuật cần chuyển mạnh từ tư duy “hậu cần phục vụ” sang “hậu cần đi trước một bước”, chủ động bảo đảm kịp thời, hiệu quả cho các mặt công tác của toàn lực lượng.

Giám đốc Công an thành phố đề nghị Thượng tá Quách Hoàng Thảo tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, tinh thần tiền phong, gương mẫu; cùng tập thể lãnh đạo Phòng Hậu cần giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới tư duy, hướng tới phát triển bền vững

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Quách Hoàng Thảo trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an thành phố; đồng thời xác định đây là vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn lao.

Trên cương vị mới, đồng chí cam kết tiếp tục rèn luyện, đổi mới phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Lễ công bố quyết định diễn ra trang trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố Huế đối với công tác cán bộ và kiện toàn đội ngũ chỉ huy cấp phòng.

Trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác hậu cần không chỉ bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật mà còn tạo nền tảng cho hiệu quả công tác, chiến đấu. Đổi mới theo hướng chủ động, kỷ luật, hiệu quả và sử dụng nguồn lực hợp lý sẽ góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, củng cố an ninh, trật tự, phục vụ cuộc sống bình yên của Nhân dân và hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố Huế./.