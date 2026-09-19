Thượng tá Phan Hữu Hùng tận tâm với người bệnh, sáng tạo vì nhiệm vụ

Gần nửa đêm ngày cuối tuần, khu cấp cứu Bệnh viện Quân dân y Miền Đông vẫn sáng đèn. Trong không gian tĩnh lặng, Thượng tá Phan Hữu Hùng chậm rãi đi dọc hành lang các phòng, khoa. Anh dừng lại trước từng buồng bệnh, hỏi thăm tình trạng sức khỏe bệnh nhân, trao đổi nhanh với bác sĩ trực về hướng điều trị, lắng nghe tâm tư người bệnh, nhất là những trường hợp khó khăn.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng hướng dẫn phác đồ điều trị cho người bệnh.

Một trong những hoàn cảnh khiến Thượng tá Phan Hữu Hùng trăn trở là anh Nguyễn Nhật Hào (sinh năm 1999, quê tỉnh An Giang), bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Để điều trị lâu dài, gia đình anh phải rời quê lên TP Hồ Chí Minh thuê trọ. Không có thu nhập ổn định, tiền viện phí, thuốc men, nhà trọ và sinh hoạt dần trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Biết hoàn cảnh ấy, Thượng tá Phan Hữu Hùng chỉ đạo Tổ công tác xã hội của bệnh viện kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ anh Hào hơn 84 triệu đồng, đồng thời hướng dẫn gia đình tiếp cận các chính sách hỗ trợ y tế. Sự sẻ chia kịp thời tiếp thêm cho người bệnh niềm tin; sau quá trình điều trị, sức khỏe anh Hào dần ổn định.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng kiểm tra vận hành máy chụp CT-128 lát cắt.

Xúc động trước sự tận tình của các y, bác sĩ, anh Hào chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của Thượng tá, Bác sĩ Phan Hữu Hùng và bệnh viện, tôi thật sự không biết phải xoay xở như thế nào”.

Câu chuyện của anh Hào là một trong những lát cắt về sự sẻ chia với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân đặc biệt khó khăn của Thượng tá Phan Hữu Hùng và Bệnh viện Quân dân y Miền Đông. Từ năm 2025 đến nay, bệnh viện đã hỗ trợ chi phí điều trị cho 19 bệnh nhân đặc biệt khó khăn và tặng quà trị giá trên 500 triệu đồng cho những bệnh nhân nghèo. Sự tận tâm, sẻ chia của bệnh viện đã thiết thực giúp nhiều người bệnh khó khăn thêm vững tin chống chọi bệnh tật.

Quê ở tỉnh Tây Ninh, tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2010, bác sĩ Phan Hữu Hùng từng công tác tại nhiều đơn vị quân y thuộc Quân khu 7. Mỗi cương vị là một quá trình giúp anh tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và tôi luyện y đức, bản lĩnh người thầy thuốc Quân đội.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng kiểm tra công tác khám bệnh.

Tháng 8-2022, anh được bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông; tháng 7-2024, được giao trọng trách Giám đốc. Trên cương vị người đứng đầu, anh cùng Ban giám đốc tập trung đổi mới hoạt động bệnh viện, nâng cao y đức, chuyên môn và ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo những hướng đột phá trong xây dựng bệnh viện thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Dấu ấn đổi mới được thể hiện rõ qua việc anh cùng Ban giám đốc chỉ đạo bệnh viện triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 8-2025, kết nối dữ liệu giữa các khoa, phòng. Chỉ vài thao tác, bác sĩ có thể nhanh chóng tra cứu lịch sử bệnh, kết quả xét nghiệm, phác đồ điều trị, từ đó rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác trong quyết định chuyên môn. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, bệnh viện từng bước nâng cấp hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, góp phần phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và nâng cao hiệu quả điều trị.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Bên cạnh chú trọng công tác quản lý, Thượng tá Phan Hữu Hùng còn dành nhiều tâm sức cho nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2024 đến nay, anh có 6 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn. Nổi bật là đề tài cấp Bộ Quốc phòng năm 2024 về chế tạo chế phẩm gel protein từ da người, thử nghiệm trong điều trị vết thương, vết bỏng, mở ra hướng nghiên cứu giàu tính ứng dụng trong y học quân sự và dân sự.

Bằng nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, anh cùng Ban giám đốc đã nâng chất lượng hoạt động của bệnh viện. Giai đoạn 2023-2025, công suất sử dụng giường bệnh đạt 100% kế hoạch; hơn 98,9% bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện an toàn; số lượt khám hằng năm vượt 110% chỉ tiêu; mức tự chủ tài chính đạt 120%. Đây chính là thước đo cho nỗ lực đổi mới, xây dựng niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng thăm hỏi người dân đến khám chữa bệnh.

Bà Đặng Thị Chiên, 63 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, vẫn nhớ sự tận tình của Thượng tá Phan Hữu Hùng khi bà nhập viện vì gãy xương chân. “Lúc ấy tôi choáng váng, huyết áp tăng cao. Bác sĩ Hùng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo điều trị. Khi sức khỏe ổn định, bác sĩ còn hướng dẫn kỹ chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện để nhanh hồi phục. Sự quan tâm ấy khiến tôi rất yên tâm”, bà Chiên chia sẻ.

Cùng với chăm lo người bệnh trong bệnh viện, Thượng tá Phan Hữu Hùng còn dành nhiều tâm sức cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mỗi năm, bệnh viện tổ chức 6-8 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn căn cứ cách mạng và nơi đơn vị đóng quân.

Thượng tá, Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Hữu Hùng tặng quà đối tượng chính sách, người dân khó khăn tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Với anh, mỗi chuyến đi là một lần mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. “Khám từ thiện là hoạt động hỗ trợ, nhưng phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất”, anh Hùng nhấn mạnh.

Chỉ riêng năm 2025, bệnh viện đã trao hơn 1.500 suất quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.800 lượt người, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Những việc làm thiết thực đã góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, bồi đắp tình quân dân, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tá Phan Hữu Hùng nêu kinh nghiệm: “Xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm là nền tảng để nâng chất lượng bệnh viện. Tôi luôn chú trọng tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn và y đức; đồng thời phối hợp với các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn, hội thảo, tạo điều kiện để bác sĩ trẻ được đào tạo chuyên sâu, tiếp cận kỹ thuật hiện đại”.

Những nỗ lực của Thượng tá Phan Hữu Hùng đã góp phần xây dựng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông nhiều năm đạt thành tích cao trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu 7; năm 2024, Bệnh viện được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2025 được tặng Cờ thi đua. Cá nhân Thượng tá Phan Hữu Hùng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020, 2021 và năm 2024, 2025; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2025 về thực hiện tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2025, được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước đó, Thượng tá Phan Hữu Hùng đã được Bộ Quốc phòng và UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của các cấp.

Thượng tá Phan Hữu Hùng tâm sự: “Những danh hiệu là sự ghi nhận của cấp trên, đồng thời là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Với người thầy thuốc quân y, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin, nụ cười của người bệnh khi được chữa lành”.