Thượng tá Nguyễn Văn Đức giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đồng thời biệt phái có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 22/9.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức (phải).

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đức, Thiếu tướng Bùi Quang Bình khẳng định đây là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức nói riêng và Công an TP nói chung.

Tân Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng Nguyễn Văn Đức phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Công an TP tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Đức sẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của sỹ quan CAND làm công tác biệt phái, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học hỏi và phát huy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Đức cam kết sẽ luôn thể hiện trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, đề cao tinh thần tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.