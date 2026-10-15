Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng làm Trưởng Công an phường Tịnh Biên

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng (thứ hai, từ trái qua) và Trung tá Huỳnh Thành Được (thứ ba, từ phải qua) nhận quyết định của Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Chiều 15/10, Công an tỉnh An Giang công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Trung tá Huỳnh Thành Được, Trưởng Công an phường Tịnh Biên, được điều động đến nhận công tác và giữ chức Phó trưởng Công an xã Ba Chúc từ ngày 9/10/2026.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an phường Tịnh Biên.