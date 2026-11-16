Thượng tá người Sán Chay hơn 24 năm bám bản, giữ bình yên vùng cao Kỳ Thượng

Lấy sự gần dân làm nền tảng công tác

Từ năm 2002 đến nay, Thượng tá Trần Văn Lê đã có hơn 24 năm công tác, gắn bó với địa bàn miền núi. Quãng thời gian dài ấy giúp ông không chỉ hiểu rõ đặc điểm địa hình, dân cư mà còn am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Là người dân tộc Sán Chay, sinh ra và công tác tại quê hương, Thượng tá Trần Văn Lê có nhiều lợi thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ sử dụng thành thạo tiếng dân tộc mình, anh còn có khả năng giao tiếp bằng một số ngôn ngữ khác như tiếng Dao, tiếng Tày, tiếng Hoa... Đây là điều kiện thuận lợi để anh tiếp cận, trò chuyện và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Theo Thượng tá Trần Văn Lê, ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc cán bộ công an biết tiếng nói, hiểu phong tục và văn hóa của bà con có ý nghĩa rất quan trọng. Khi có thể giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ của người dân, cán bộ dễ tạo được sự gần gũi, đồng cảm, từ đó giúp việc tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao hơn.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" của Bộ Công an với tiêu chí "Gần dân nhất", Công an xã Kỳ Thượng luôn xác định bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống của bà con giúp lực lượng công an kịp thời tiếp nhận thông tin, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, bản.

"Người dân thường xuyên gần gũi với cán bộ công an nên khi trong thôn, bản có sự kiện vui, buồn hay vấn đề gì phát sinh, bà con sẽ chủ động thông tin. Nhờ vậy, lực lượng công an có thể cập nhật tình hình kịp thời, không để bị động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự", Thượng tá Trần Văn Lê chia sẻ.

Thượng tá Trần Văn Lê (thứ 2 từ phải qua) thăm hỏi, động viên Người uy tín trên địa bàn xã Kỳ Thượng

Hiện nay, Công an xã Kỳ Thượng có 21 cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng luôn chú trọng phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường tiếp xúc với người dân. Ngoài một số cán bộ đảm nhiệm công tác tham mưu, tổng hợp và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, phần lớn cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp đến các thôn, bản và hộ gia đình.

Địa hình miền núi với nhiều tuyến đường rừng, đường đèo khiến việc di chuyển giữa các khu dân cư không tránh khỏi khó khăn. Có những chuyến công tác, cán bộ phải di chuyển quãng đường khoảng 25km bằng xe máy để đến các thôn, bản. Tuy nhiên, theo Thượng tá Trần Văn Lê, điều kiện giao thông hiện nay đã được cải thiện đáng kể nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của lực lượng công an cũng như đời sống người dân.

Phát huy vai trò Người có uy tín, giữ bình yên từ mỗi thôn, bản

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại xã Kỳ Thượng là việc phát huy vai trò của Người uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Thượng tá Trần Văn Lê, xã Kỳ Thượng hiện có 16 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là các dân tộc Sán Chay, Dao và Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục và tập quán riêng. Vì vậy, để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, bên cạnh việc trực tiếp gặp gỡ người dân, lực lượng công an luôn chú trọng phối hợp với những người có tiếng nói, ảnh hưởng trong cộng đồng.

Thượng tá Trần Văn Lê cùng lực lượng công an xã Kỳ Thượng thường xuyên tới nhà người dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và phổ biến pháp luật

Tại địa phương, nhiều Người uy tín là các thầy mo, thầy cúng. Họ không chỉ am hiểu phong tục, tập quán mà còn có tiếng nói rất quan trọng đối với cộng đồng dân tộc. Đây là lực lượng có vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã thường xuyên tranh thủ, phối hợp với đội ngũ Người uy tín trong tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Thông qua những Người uy tín, nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống được tuyên truyền, vận động gìn giữ, trong đó có trang phục dân tộc, các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, lễ cấp sắc. Việc bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp không chỉ góp phần duy trì bản sắc dân tộc mà còn củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng.

Đáng chú ý, đội ngũ Người uy tín còn phát huy hiệu quả vai trò trong hòa giải các mâu thuẫn nhỏ tại cơ sở. Từ những bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng đến mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng trẻ, Người uy tín có thể trực tiếp gặp gỡ, phân tích, khuyên nhủ, giúp các bên hiểu và chia sẻ với nhau, hạn chế nguy cơ phát sinh những vụ việc phức tạp.

Không chỉ vậy, khi địa phương triển khai các công trình xây dựng đường giao thông liên thôn, Người uy tín còn tích cực vận động bà con hiến cây, hiến đất, hiến vật kiến trúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là những đóng góp thiết thực, giúp các chủ trương phát triển hạ tầng tại cơ sở được triển khai thuận lợi.

"Tiếng nói của Người uy tín có trọng lượng rất lớn đối với bà con, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc của họ. Vì vậy, lực lượng công an luôn chú trọng tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ này trong tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, hòa giải mâu thuẫn và vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương", Thượng tá Trần Văn Lê cho biết.

Từ việc phát huy sức mạnh của cộng đồng, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ và công tác bám sát địa bàn, tình hình an ninh trật tự tại xã Kỳ Thượng có những chuyển biến tích cực. Theo thống kê được Thượng tá Trần Văn Lê chia sẻ, năm 2025, toàn xã xảy ra một vụ phạm pháp hình sự; đến năm 2026, địa bàn không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào, các loại tệ nạn xã hội cũng giảm rõ rệt.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai từ mỗi gia đình, mỗi thôn, bản đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ma túy xâm nhập địa bàn, hướng tới mục tiêu giữ vững xã không ma túy.

Chủ động hỗ trợ nhân dân, xây dựng thế trận an ninh từ cơ sở

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Kỳ Thượng còn tích cực phối hợp với các lực lượng tại địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Là địa bàn miền núi, đời sống kinh tế của một bộ phận người dân Kỳ Thượng còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của các cơn bão, hoạt động sản xuất, trồng trọt của bà con chịu nhiều tác động. Trước thực tế đó, lực lượng công an chủ yếu tham gia tuyên truyền, vận động người dân khôi phục sản xuất, tái trồng cây và tìm kiếm thêm việc làm tại các công ty, doanh nghiệp để tăng thu nhập.

Lực lượng Công an xã Kỳ Thượng thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân tại địa bàn

Trong công tác phòng, chống thiên tai, lực lượng công an xác định chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ quan trọng. Ngay từ khi có thông tin về bão, cán bộ, chiến sĩ đã xuống địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chủ động các biện pháp bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn.

Khi bão, gió xảy ra, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó công an giữ vai trò nòng cốt, triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả nếu có. Với phương tiện ô tô phục vụ công tác tuyên truyền lưu động, lực lượng có thêm điều kiện đưa thông tin đến các khu dân cư một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc biệt, Công an xã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng tham gia các nhiệm vụ khi cần thiết. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ ổn định tình hình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng được quan tâm. Theo Thượng tá Trần Văn Lê, các cán bộ trẻ hiện nay có ưu thế về công nghệ thông tin, được đào tạo bài bản, chính quy và có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc. Vì vậy, thế hệ cán bộ đi trước luôn có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm để xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục phát huy phương châm gần dân, sát dân

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Thượng tá Trần Văn Lê cho biết, Công an xã Kỳ Thượng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Quảng Ninh, Đảng ủy và UBND xã để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, trọng tâm là duy trì hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất" của Bộ Công an, đặc biệt chú trọng tiêu chí gần dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thượng tá Trần Văn Lê lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Vừa qua, Công an xã Kỳ Thượng vừa tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với Nhân dân, đồng thời trực tiếp tiếp thu những ý kiến đóng góp đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, Nhân dân đã đóng góp 8 ý kiến, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương như phòng ngừa tội phạm, phòng, chống ma túy, trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Với hơn 24 năm gắn bó cùng địa bàn miền núi, Thượng tá Trần Văn Lê hiểu rằng, để giữ vững bình yên nơi vùng cao, bên cạnh sự quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm còn cần sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động và xây dựng niềm tin trong nhân dân.