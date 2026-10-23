Thượng tá Lương Hoàng Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 23/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thực hiện công tác cán bộ. Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Toàn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố các quyết định về công tác cán bộ của Trung ương và Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lương Hoàng Giang và ông Nguyễn Minh Toàn. Ảnh: laocai.gov.vn

Theo Quyết định số 403-QĐNS/TW ngày 12/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư chỉ định Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 499-QĐ/TU ngày 22/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: ông Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Minh Toàn được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Hội nghị cũng xem xét tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: laocai.gov.vn

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu ông Phan Đăng Toàn tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy chúc mừng ông Phan Đăng Toàn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới; đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành và trình cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.