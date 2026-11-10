Thượng tá Đào Văn Tờn giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND phường Quảng Phú

Hội Cựu CAND phường Quảng Phú hiện có 24 hội viên. Thời gian qua, các hội viên luôn phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng CAND, giữ vững bản lĩnh chính trị và gương mẫu tại nơi cư trú.

Đại tá Phạm Trường Dân và lãnh đạo phường Quảng Phú tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Cựu CAND phường.

Đại hội cũng là dịp để các đồng chí Công an hưu gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống; tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an phường Quảng Phú ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Phạm Trường Dân đánh giá cao kết quả của Hội trong thời gian qua, trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ CBCS Công an đã nghỉ hưu; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẽ kinh nghiệm, hỗ trợ lực lượng Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu trao đổi, thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, hướng đến xây dựng tổ chức Hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 5 đồng chí, Thượng tá Đào Văn Tờn được bầu giữ chức Chủ tịch hội.