Thượng tá Cảnh sát giao thông lao xuống sông Hương cứu người phụ nữ

Hành động dũng cảm của thượng tá Lê Diệt đã cứu sống người phụ nữ đang chới với giữa dòng sông Hương

Ngày 2/10, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế, cho biết cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy vừa kịp thời cứu một phụ nữ có ý định tự tử trên sông Hương.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa, đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người đang gặp nạn dưới sông.

Clip: Thượng tá Lê Diệt lao xuống cứu người

Ngay lập tức, Thượng tá Lê Diệt chạy đến hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân tham gia cứu người. Thời điểm này, nạn nhân đã chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40 m.

Trước tình huống khẩn cấp, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, tiếp cận vị trí nạn nhân, đưa người này vào bờ và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Ngay sau đó, một số cán bộ có mặt gần hiện trường được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966), trú tại đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Hành động kịp thời của Thượng tá Lê Diệt cùng người dân đã giúp nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời điểm nguy cấp.