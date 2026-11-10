Thượng Quan giữ vững địa bàn không ma túy

Chủ động phòng ngừa

Xã Thượng Quan là xã duy nhất của tỉnh Bắc Kạn (cũ) không sáp nhập theo Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Với diện tích 154,86 km2, Thượng Quan từng là xã có diện tích lớn nhất tỉnh Bắc Kạn cũ. Hiện xã cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 141 km. Trên địa bàn xã không có QL3 chạy qua với nhiều dân tộc sinh sống hòa đồng, không có điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, phần lớn dân số có đời sống còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông nông thôn phát triển chưa đồng đều, nhất là vùng cao, vùng xa, hẻo lánh kém phát triển.

Cán bộ thôn, xã Thượng Quan phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Trên cơ sở nhận diện đầy đủ những nguy cơ tiềm ẩn và diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Quan xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được triển khai thường xuyên, liên tục và lâu dài. Với quyết tâm không để ma túy trở thành vấn đề phức tạp trên địa bàn, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030; UBND xã cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu đưa Thượng Quan trở thành xã không ma túy trong năm 2026.

Xuyên suốt quá trình thực hiện, xã xác định quan điểm lấy phòng ngừa làm chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm và lấy Nhân dân làm chủ thể trong công tác phòng, chống ma túy. Đây không chỉ là định hướng chỉ đạo mà còn là cơ sở quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Theo đó, Nghị quyết đề ra những mục tiêu cụ thể: không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; không để hình thành các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tăng cường quản lý, hỗ trợ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, từng bước kiềm chế, giảm số người nghiện, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy bền vững.

Trưởng Công an xã Thượng Quan, Thượng tá Nông Thanh Hiệp cho biết: Trong năm 2025, Công an xã Thượng Quan phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng số người nghiện ma túy là 4, trong đó 100% là nam giới, độ tuổi từ 25 tuổi trở lên, nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do. Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy 33, trong đó 100% là nam giới độ tuổi từ 25 tuổi trở lên; nghề nghiệp chủ yếu là lao động tự do. Tổng số người bị quản lý sau cai nghiện ma túy là 2. Loại ma túy sử dụng chủ yếu là heroin.

Từ đầu năm 2026 đến nay Công an xã Thượng Quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 9/12/2025 và UBND xã ban hành chương trình kế hoạch hành động đối với Nghị quyết về xây dựng xã Thượng Quan trở thành xã không ma túy; tổ chức ký cam kết đến từng ban, ngành, đoàn thể và hộ dân trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã Thượng Quan trực tiếp lắng nghe ý kiến, trao đổi và nắm bắt tình hình an ninh trật tự từ người dân trên địa bàn. Ảnh: Đồng Thưởng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy được tăng cường; lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm danh, kiểm diện, rà soát, test ma túy đối với các trường hợp đang quản lý; thống kê, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai. Những biến động liên quan được kịp thời cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát đưa 100% đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vào diện quản lý nghiệp vụ.

Công tác phòng ngừa xã hội được chú trọng. Cấp ủy, chính quyền, Công an xã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện quản lý vắng mặt tại địa phương, đi khỏi nơi cư trú hoặc không rõ nơi đến để tăng cường quản lý, giám sát.

Chung tay xây dựng địa bàn không ma túy

Một trong những nhiệm vụ được địa phương tập trung triển khai là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Nội dung và hình thức tuyên truyền được chú trọng điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là những nhóm có nguy cơ cao như học sinh, thanh thiếu niên. Cùng với tuyên truyền rộng rãi, địa phương tăng cường tuyên truyền cá biệt đối với người có quá khứ nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn, các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy.

Địa phương cũng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo để tham gia tuyên truyền, từng bước hình thành mạng lưới tuyên truyền viên ngay tại cộng đồng dân cư.

Lực lượng Công an xã Thượng Quan hướng dẫn người dân ký cam kết nói không với ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động tại các thôn. Xã còn vận động các thôn ký cam kết không tham gia tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy; thiết lập hòm thư tố giác tội phạm và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy.

Mặt khác, địa phương cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về phòng, chống ma túy; xây dựng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học và gia đình không ma túy. Đồng thời, tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã không ma túy; huy động và tăng cường các nguồn lực để xây dựng thôn không ma túy, tiến tới mục tiêu xã không ma túy.

Công an xã Thượng Quan phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương trực tiếp xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phó trưởng Công an xã Thượng Quan, phụ trách Tổ phòng chống tội phạm, Đại úy Chu Phúc Mạnh cho hay: Song song với công tác tuyên truyền, xã Thượng Quan tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trọng tâm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tổng rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, qua đó đánh giá đúng thực trạng tình hình để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Lực lượng Công an xã giữ vai trò chủ trì, trực tiếp là Tổ phòng chống tội phạm và Tổ cảnh sát khu vực, tăng cường nắm chắc tình hình tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, Thượng Quan đang từng bước xây dựng phòng tuyến phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.