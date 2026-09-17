Thượng Phúc: Từ đồng thuận đến những không gian phát triển mới

Rõ người, rõ việc từ cơ sở

Những ngày này, về Thượng Phúc, ai cũng dễ dàng cảm nhận được một nhịp sống mới đang chuyển động hối hả. Những con đường trước đây còn chật hẹp nay bắt đầu được mở rộng, máy móc thi công nổ giòn giã trên những công trường, những dự án trọng điểm. Những khoảng không gian từng là mặt bằng chờ giải tỏa, nay đang từng bước mang dáng vóc của những công trình hiện đại.

Các hạng mục tại sân vận động Trống Đồng, thuộc Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thượng Phúc đang được gấp rút xây dựng. Ảnh Vân Nga

Đằng sau bức tranh chuyển mình sôi động ấy là khối lượng công việc khổng lồ trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Địa bàn xã hiện đang là nơi triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Dự án Trục cảnh quan Quốc lộ 1A và Dự án Tuyến cao tốc đường sắt trên trục Bắc - Nam. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thượng Phúc cũng được UBND xã giao nhiệm vụ làm cơ quan đại diện chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Với phạm vi thu hồi đất rộng lớn, đụng chạm trực tiếp đến sinh kế và quyền lợi sát sườn của hàng ngàn hộ dân, GPMB được Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Không chọn cách làm hành chính xơ cứng hay chờ đợi vướng mắc phát sinh rồi mới xử lý, Thượng Phúc chọn cách tiếp cận chủ động: đi trước một bước để nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở.

Các tổ công tác được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng địa bàn, từng nhóm hộ gia đình và từng mảng việc chi tiết. Mọi kiến nghị, thắc mắc dù là nhỏ nhất đều được rà soát tỉ mỉ, tiếp nhận chân thành để tìm ra hướng giải quyết thấu lý, đạt tình.

Các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Thượng Phúc cũng được "gỡ nút thắt" để đảm bảo tiến độ. Ảnh Vân Nga

Ông Nguyễn Xuân Chinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thượng Phúc, cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Bí thư chi bộ, trưởng thôn đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, trong đó trọng tâm dồn lực là Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt nhưng uyển chuyển, tính đến giữa tháng 8/2026, dự án đã được xã hoàn thành công tác phê duyệt đối với khoảng hơn 857ha/905ha, đạt tiến độ ấn tượng gần 95%. Với đà thuận lợi đó, địa phương đang quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp và đất công theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Khi đồng thuận trở thành động lực

Để có “mặt bằng sạch” bàn giao cho nhà thầu là cả một quy trình từ đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đến bồi thường và bàn giao mốc giới. Nhưng thực tế tại Thượng Phúc cho thấy, yếu tố then chốt vẫn là người dân được biết, được hiểu và được giải đáp thỏa đáng những quyền lợi chính đáng của mình.

Mọi thông tin được minh bạch, mọi thắc mắc của người dân được giải đáp đã tạo nên sự đồng thuận lớn trong công tác GPMB tại Thượng Phúc. Ảnh Vân Nga.

Bởi vậy, tuyên truyền được xác định là một trong những yếu tố quan trọng tạo đồng thuận. Thông tin về dự án, quy mô thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ được công khai qua các hội nghị và kênh truyền thông của địa phương. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến người dân; đồng thời tiếp nhận, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con tới chính quyền.

Bà Hoàng Thị Mỳ, Bí thư Chi bộ thôn Lâm Tỉnh, chia sẻ, những ngày đầu vận động, khi nhận thấy một số hộ dân còn trăn trở về mức giá bồi thường, cấp ủy Chi bộ đã chủ động tìm đến tận nhà vận động. “Chúng tôi ngồi lại cùng bà con, kiên trì lắng nghe từng ý kiến, rồi nhẹ nhàng giải thích từng quy định của Nhà nước. Khi được trao đổi thẳng thắn và tháo gỡ băn khoăn, bà con đã hoàn toàn thấu hiểu chủ trương và vui vẻ ủng hộ công tác GPMB”, bà Mỳ cho hay.

Những cuộc gặp gỡ có thể không giải quyết xong mọi việc ngay lập tức, nhưng thái độ kiên trì đối thoại đã giúp xóa mờ khoảng cách giữa chính sách trên giấy và thực tiễn cuộc sống. Khi mọi thắc mắc được trả lời minh bạch, niềm tin tự khắc được đong đầy.

Đại đức Thích Chính Thuần, Trụ trì chùa Phúc Lâm. Ảnh Vân Nga

Trong hành trình tạo đồng thuận, các cơ sở tôn giáo, những người có uy tín tại Thượng Phúc cũng đóng vai trò quan trọng. Đại đức Thích Chính Thuần, Trụ trì chùa Phúc Lâm, cho biết, các chùa trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng công tác GPMB. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, để công tác GPMB được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Điểm đáng ghi nhận trong cách làm ở Thượng Phúc là sự tôn trọng những quan tâm chính đáng của người dân. Lo lắng về sinh kế, chính sách hỗ trợ hay cuộc sống sau khi nhường đất được đặt ở trung tâm các cuộc đối thoại. Sự thấu hiểu và chia sẻ ấy giúp người dân nhìn công tác GPMB tích cực hơn. Không chỉ là câu chuyện “mất đi” một phần đất đai, họ còn nhìn thấy những giá trị và cơ hội phát triển lớn hơn ở phía trước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân xóm Ngang, thôn Ba Lăng, phấn khởi cho biết gia đình ông đồng tình với chủ trương và phương án bồi thường, GPMB. Sau khi bàn giao mặt bằng, gia đình ông cũng như nhiều người dân địa phương kỳ vọng các dự án trọng điểm, nhất là phát triển giao thông, sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, góp phần mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Sự đồng lòng từ suy nghĩ của người dân Thượng Phúc nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động cụ thể trên thực địa. Các bước tiến hành đo đạc, kiểm đếm, lập phương án, chi trả tiền bồi thường và nhận bàn giao được nối tiếp nhau nhịp nhàng. Những mốc giới trên bản đồ kỹ thuật cứ thế hiện hữu thành những mặt bằng sạch rộng lớn, sẵn sàng cho công trường tăng tốc.

Cán bộ xã Thượng Phúc thực hiện chi trả tiền bồi thường GPMB cho người dân. Ảnh Vân Nga.

Nhìn lại hành trình một năm nỗ lực, kết quả GPMB tại Thượng Phúc được minh chứng bằng những số liệu vô cùng thuyết phục. Riêng Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, xã đã thực hiện hơn 40 đợt chi trả đối với gần 5.000 hộ dân, tổng số tiền đã chi trả đạt 5.700 tỷ đồng, với diện tích thu hồi đạt trên 857ha…

Đằng sau những kết quả ấy là quá trình từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng. Mỗi diện tích đất được giải phóng không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án, mà còn tạo điều kiện để các công trình, tuyến đường từng bước được triển khai.

Những tuyến đường mới đang mở, các công trường trọng điểm đang gấp rút thi công, diện mạo Thượng Phúc cũng theo đó có nhiều đổi thay. Từ những mốc giới trên bản đồ đến những công trình đang hiện hữu, những kết quả của công tác GPMB đang từng bước chuyển thành những thay đổi cụ thể, tạo động lực cho Thượng Phúc phát triển trong thời gian tới.