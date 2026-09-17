Thượng Phúc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bứt phá đúng thời điểm

Bước vào những tháng giữa năm, áp lực giải ngân vốn đầu tư công ngày càng rõ khi thời gian thực hiện kế hoạch năm không còn nhiều. Với Thượng Phúc, đây cũng là giai đoạn nhiều công trình, dự án chuyển sang những khâu cần tập trung nguồn lực, từ thi công, hoàn thiện hồ sơ đến nghiệm thu, thanh toán.

Lãnh đạo xã Thượng Phúc tham dự nghi thức khởi công dự án tu bảo, tôi tạo di tích đền, chùa Vĩnh Mộ trong tháng 7-2026. Ảnh: PV.

Thực tế cho thấy, tháng 7 và tháng 8-2026 đã tạo bước chuyển đáng kể trong tiến độ giải ngân. Theo báo cáo theo dõi đầu tư công, riêng tháng 7, giá trị giải ngân của nhóm dự án chính đạt gần 39,65 tỷ đồng; sang tháng 8 tăng lên hơn 46,54 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8 đạt hơn 268,8 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 471,4 tỷ đồng.

Như vậy, sau 8 tháng, khối lượng giải ngân đã đạt khoảng 57% kế hoạch vốn năm 2026. Đáng chú ý, nhịp giải ngân trong tháng 8 tiếp tục được duy trì ở mức cao, cho thấy các giải pháp đôn đốc tiến độ, hoàn thiện thủ tục và thanh toán khối lượng hoàn thành đang phát huy tác dụng.

Kết quả này không đến từ một dự án riêng lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều công trình thuộc các lĩnh vực khác nhau. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí 01 thôn Nghiêm Xá có lũy kế giải ngân đến hết tháng 8 hơn 29,5 tỷ đồng, riêng tháng 8 đạt hơn 9,5 tỷ đồng. Trường Tiểu học Tân Minh có lũy kế gần 20 tỷ đồng; Trường THCS Dũng Tiến đạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thượng Phúc Nguyễn Đức Thịnh kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn. Ảnh: PV

Ở nhóm dự án văn hóa, công tác tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đậu cũng ghi nhận tiến độ giải ngân đáng kể, với lũy kế hơn 31 tỷ đồng đến hết tháng 8. Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền chùa Vĩnh Mộ, đình Ba Lăng, đền Liễu Viên tiếp tục được triển khai, góp phần tạo thêm khối lượng đầu tư trong năm.

Trong lĩnh vực giao thông, các dự án xây dựng hệ thống giao thông khu trung tâm xã Tân Minh, đường giao thông xã Tân Minh, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường trục xã Dũng Tiến cũng đã có khối lượng giải ngân. Đây là những công trình có tác động trực tiếp đến kết nối giao thông và điều kiện phát triển tại các khu vực dân cư trên địa bàn.

Điều đáng nói là cùng với việc đẩy nhanh giải ngân, xã phải xử lý đồng thời nhiều công việc phát sinh trong quá trình tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tính liên tục trong quản lý dự án, vừa không để những thay đổi về đầu mối, thủ tục và trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Từ góc độ này, sự bứt phá trong tháng 7 và tháng 8 có ý nghĩa như một bước tạo đà. Dòng vốn được đưa vào công trình nhanh hơn đồng nghĩa với việc khối lượng xây dựng được hoàn thành sớm hơn, tạo điều kiện để các dự án chuyển sang những bước tiếp theo.

Gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn

Tuy nhiên, kết quả giải ngân 8 tháng chưa đồng nghĩa với việc mọi điểm nghẽn đã được tháo gỡ. Trên tổng kế hoạch vốn hơn 471,4 tỷ đồng, phần vốn đã cấp mới đạt hơn 368,1 tỷ đồng, trong khi vẫn còn hơn 109,1 tỷ đồng chưa cấp. Điều đó cho thấy bên cạnh việc đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành, bài toán cân đối và bố trí vốn cho các dự án trong những tháng cuối năm vẫn cần được quan tâm.

Một trong những khó khăn được địa phương đặt ra liên quan đến nguồn vốn từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Việc hoạt động đấu giá tạm dừng theo yêu cầu của Thành phố khiến phương án tạo nguồn để bố trí cho một số dự án gặp khó khăn. Trong khi đó, các dự án đã được đưa vào kế hoạch vẫn cần nguồn lực để tiếp tục triển khai.

Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã Thượng Phúc gặp vướng mắt trong giải phóng mặt bằng, từ đó, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Ảnh: PV.

Số liệu theo dõi cho thấy khó khăn này thể hiện khá rõ ở một số dự án hạ tầng khu đấu giá. Dự án khu đấu giá tại khu trại cá thôn Ba Lăng mới giải ngân khoảng 6,6% kế hoạch vốn; dự án tại khu sau đình thôn Ba Lăng mới đạt khoảng 1,7%. Riêng dự án khu Nghiêm Xá 02, đến thời điểm báo cáo chưa phát sinh giải ngân từ kế hoạch vốn năm 2026.

Những tỷ lệ này cho thấy dư địa giải ngân của nhóm dự án trên còn lớn. Nếu nguồn vốn không được xử lý kịp thời, tiến độ thực hiện dự án có thể tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi thời gian còn lại của năm ngày càng thu hẹp.

Bên cạnh nguồn vốn, giải phóng mặt bằng vẫn là một khâu cần tập trung tháo gỡ. Dự án đường Ba Lăng - Dũng Tiến và dự án xây dựng, mở rộng Trường Tiểu học Nghiêm Xuyên còn những phần việc liên quan đến mặt bằng cần tiếp tục xử lý. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công, hoàn thiện công trình và giải ngân theo khối lượng thực tế.

Với công tác GPMB, yêu cầu đặt ra không chỉ là vận động người dân bàn giao mặt bằng, mà còn phải rà soát kỹ từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc để có cách xử lý phù hợp. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được giải quyết nhanh; những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hoặc vượt thẩm quyền địa phương cần được tổng hợp, báo cáo Thành phố xem xét.

Đây cũng là điểm cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa GPMB và giải ngân. Khi mặt bằng được bàn giao, nhà thầu mới có điều kiện tổ chức thi công liên tục; khi công trình có khối lượng hoàn thành, nguồn vốn mới có thể chuyển hóa thành giá trị giải ngân. Vì vậy, tháo gỡ GPMB thực chất cũng là tháo gỡ một khâu của dòng vốn đầu tư công.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thượng Phúc Nguyễn Đức Thịnh, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, tập trung xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan Thành phố để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là bảo đảm các dự án đủ điều kiện được triển khai, nghiệm thu, thanh toán kịp thời, qua đó duy trì tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Sau cú bứt phá trong tháng 7 và tháng 8, nhiệm vụ của Thượng Phúc trong những tháng cuối năm là giữ được nhịp độ tích cực, đồng thời xử lý dứt điểm những điểm nghẽn đang làm chậm tiến độ một số dự án. Địa phương có thể chủ động ở những phần việc thuộc thẩm quyền; với các vấn đề về nguồn vốn và GPMB cần sự phối hợp của cấp Thành phố, việc sớm có giải pháp tháo gỡ sẽ tạo thêm dư địa để các dự án tăng tốc.