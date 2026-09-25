Thượng Nông trao tặng 7 bộ máy tính và máy in phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao máy tính và máy in cho các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi bàn giao, UBND xã Thượng Nông đã trao tặng 7 bộ máy tính và máy in cho 7 thôn trên địa bàn, gồm: Bản Khoan, Đống Đa, Nà Tà, Thôm Luông, Bản Giòong, Thượng Giáp và Bản Cưởm. Các thiết bị được trang cấp từ nguồn xã hội hóa của địa phương. Việc trang bị máy tính và máy in sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, xử lý văn bản, cập nhật dữ liệu và giải quyết công việc hành chính tại các thôn; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở. Đồng thời, bổ sung phương tiện làm việc, tạo điều kiện để các thôn chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đây là những phương tiện thiết yếu để hỗ trợ cán bộ thôn trong soạn thảo, hoàn thiện và in ấn văn bản; tổng hợp báo cáo; cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu; tiếp nhận và trao đổi thông tin với UBND xã cũng như phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách đến nhân dân.