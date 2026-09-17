Thưởng nóng 200 triệu đồng cho ban chuyên án phá nhóm 91 nghi phạm lừa đảo hơn 1500 tỷ

UBND tỉnh Lào Cai vừa trao thưởng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án của Công an tỉnh về thành tích triệt phá nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin được công bố, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm này hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Thủ đoạn được xác định là lập các tài khoản Facebook để kết bạn, sau đó dụ nạn nhân làm nhiệm vụ đặt đơn hàng, nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo rồi chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng Lào tổ chức đấu tranh.

Ngày 12/9, Ban chuyên án phối hợp Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đột kích địa điểm hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 91 người, gồm 64 công dân Việt Nam và 27 công dân nước ngoài. Trong số những người bị bắt có người được xác định cầm đầu và giữ vai trò cốt cán trong nhóm.

Tang vật thu giữ gồm 65 máy tính và 192 điện thoại di động.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án. Ảnh: Tống Huệ

Sau đó, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào bàn giao 64 công dân Việt Nam cùng vật chứng liên quan cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân người Việt Nam với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý những người liên quan theo quy định.