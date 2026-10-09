Thương nhân viên đi làm trời rét buốt, bà chủ tặng món quà gây tranh cãi

Theo South China Morning Post (SCMP), bà Ma Yanli, chủ chuỗi nhà hàng lẩu bò có trụ sở tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đưa một số nhân viên đến nhận ô tô BMW mới vào ngày 24/9.

Đài truyền hình Hà Nam đưa tin mỗi chiếc xe có giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD). Bà Ma đã mua xe và thanh toán toàn bộ số tiền khoảng hai tuần trước khi trao tặng cho nhân viên.

Nữ nhân viên được bà chủ tặng xe. Ảnh: SCMP

Một trong những người được nhận ô tô là cô Li Jie, nhân viên đã làm việc tại nhà hàng của bà Ma suốt 8 năm. Trước đó, Li thường sử dụng xe máy điện để đi làm. Vào một buổi sáng mùa đông năm 2025, bà Ma tình cờ nhìn thấy nhân viên của mình đến nhà hàng trong tình trạng mặt đỏ bừng vì lạnh, tai tím tái và hai bàn tay cứng đờ sau quãng đường di chuyển giữa thời tiết giá rét.

Hình ảnh ấy khiến bà suy nghĩ về sự khác biệt giữa điều kiện đi lại của mình và nhân viên. Bà Ma chia sẻ rằng bản thân có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thoải mái trên đường đi làm, nhưng nhân viên lại phải chịu đựng gió lạnh khi di chuyển bằng xe điện. Bà tự hỏi tại sao người lao động của mình không thể có được điều kiện đi lại tốt hơn.

Ý tưởng tặng ô tô cho những nhân viên xuất sắc bắt đầu từ suy nghĩ đó. Ngày 24/9, Li được bà Ma đưa đến đại lý BMW để nhận xe. Trên đường đi, nữ chủ nhà hàng chỉ tiết lộ rằng cô sắp nhận được một món quà lớn mà không nói rõ đó là gì.

Li cho biết cô vô cùng vui mừng và chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được tặng một chiếc ô tô như vậy. Chiếc BMW màu trắng sau đó được đăng ký trực tiếp dưới tên Li. Cô không phải bỏ tiền mua xe, đồng thời cũng không bị yêu cầu ký bất kỳ cam kết nào về việc tiếp tục làm việc để đổi lấy món quà.

Một nhân viên khác là Liu Yingying cũng được tặng một chiếc BMW màu xám. Liu cho biết bà chủ nói cô làm việc chăm chỉ, đạt thành tích tốt và xứng đáng nhận được chiếc xe.

Nhân viên (bên trái) là một trong những người có thành tích làm việc xuất sắc được nữ giám đốc (bên phải) trao tặng chiếc BMW mới trị giá 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) để ghi nhận sự tận tụy và nỗ lực trong công việc. Ảnh: Weibo

Theo bà Ma, việc tặng xe không chỉ đơn thuần là phần thưởng dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật. Bà cho rằng sự phát triển của doanh nghiệp là kết quả từ nỗ lực chung của toàn thể nhân viên, vì vậy họ cũng cần được hưởng thành quả mà công ty đạt được.

Bà chia sẻ rằng bản thân đã gặt hái thành công trong sự nghiệp, nhưng sự thịnh vượng của công ty không thể tách rời công sức đóng góp của những người lao động. Vì vậy, bà muốn nhân viên cũng được hưởng lợi từ sự phát triển ấy.

Bà Ma đã có khoảng 20 năm làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống. Ngoài việc tặng ô tô, bà còn thường xuyên dành những phần quà thiết thực và tiền thưởng cho nhân viên vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc.

Câu chuyện của bà Ma cũng thu hút sự chú ý trong bối cảnh một số doanh nhân Trung Quốc được biết đến nhờ những khoản thưởng hào phóng dành cho người lao động.

Bức ảnh ghi lại cảnh các phương tiện di chuyển giữa tuyết tại tỉnh Hà Nam, nơi bà chủ Ma quyết định mua ô tô tặng những nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc sau khi chứng kiến họ phải vất vả đi làm trong mùa đông khắc nghiệt. Ảnh: Visual China Group/Getty Images

Món quà giá trị từ bà chủ nhà hàng nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội Trung Quốc, song cũng mở ra những cuộc thảo luận về cách doanh nghiệp quan tâm đến đời sống nhân viên. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho hành động hào phóng của bà Ma, một số người cho rằng không nên mặc định những người sử dụng xe điện là có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo các ý kiến này, việc lựa chọn phương tiện di chuyển còn phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của mỗi người. Ngoài ra, thay vì tập trung vào những món quà đắt tiền như ô tô hạng sang, doanh nghiệp cũng cần chú trọng bảo đảm thu nhập ổn định, chế độ phúc lợi và môi trường làm việc phù hợp cho người lao động. Những yếu tố này mới có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên một cách lâu dài.