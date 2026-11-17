Chào bán hơn 3,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau vừa ra thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 25/11/2026. Doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 3,63 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng mỗi đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện quyền được thiết lập ở mức 5:1 có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 5 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị của đợt huy động vốn tính theo mệnh giá đạt hơn 36,3 tỷ đồng. Đối với số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua công ty sẽ phân phối cho các nhà đầu tư khác. Lượng cổ phần phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về thời gian triển khai việc chuyển nhượng quyền mua dự kiến diễn ra từ ngày 2/12 đến hết ngày 22/12/2026. Thời gian để cổ đông đăng ký đặt mua và hoàn tất nộp tiền dự kiến bắt đầu từ ngày 2/12 và kết thúc vào ngày 28/12/2026. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty dự kiến tăng từ hơn 18 triệu đơn vị lên hơn 21,6 triệu đơn vị tương ứng quy mô vốn điều lệ được nâng từ mức hơn 181,5 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng.

Doanh thu mảng xăng dầu dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận

Về bức tranh tài chính trong quý III/2026 Thương nghiệp Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.094 tỷ đồng. Con số này giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chính xuất phát từ sự sụt giảm doanh thu của nhóm hàng bách hóa. Tuy nhiên nhờ tiết giảm hiệu quả các chi phí bán hàng lợi nhuận sau thuế trong quý vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ lên gần 6,6 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 doanh nghiệp thương mại này ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.439 tỷ đồng tăng 6% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Đóng góp lớn nhất vào cơ cấu tăng trưởng doanh thu trong kỳ đến từ mảng kinh doanh xăng dầu.

Sự khởi sắc của doanh thu kết hợp với việc tối ưu hóa chi phí đã đẩy lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên mức hơn 21 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức tăng trưởng mạnh mẽ 40% so với 9 tháng đầu năm 2025 tạo đà thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của cả năm.