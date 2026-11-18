Chào bán hơn 3,63 triệu cổ phiếu, giá phát hành cao hơn thị giá

Theo thông báo ngày 16/11/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (mã chứng khoán: CMV) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/11/2026 để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/11/2026.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán 3.631.173 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến, Thương nghiệp Cà Mau có thể thu về khoảng 36,31 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 181,56 tỷ đồng lên khoảng 217,87 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 2/12 đến ngày 22/12/2026. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua một lần, trong khi bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng quyền này cho bên thứ ba.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 2/12 và kết thúc vào ngày 28/12/2026. Đối với lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết hoặc phần cổ phiếu lẻ phát sinh, HĐQT có thể quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán ban đầu.

Thương nghiệp Cà Mau là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ (Ảnh: CMV)

Số cổ phiếu được phân phối tiếp do nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CMV được ghi nhận ở mức 6.900 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên sáng 18/11. So với mức giá này, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khoảng 45%, tương ứng chênh lệch 3.100 đồng/cổ phiếu.

Chênh lệch giá khá lớn đặt ra bài toán về sức hấp dẫn của đợt phát hành đối với cổ đông hiện hữu, nhất là khi thời gian thực hiện quyền mua đã được ấn định trong tháng 12 tới.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 46%, hàng tồn kho chiếm hơn một nửa tổng tài sản

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Thương nghiệp Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.093,75 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.046,61 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 9%, còn 47,14 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 774,23 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính tăng khoảng 22%, lên 3,09 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm khoảng 17%, xuống còn 36,75 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí bán hàng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 3,34 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 959,79 triệu đồng cùng kỳ.

Sau khi ghi nhận lợi nhuận khác 4,94 tỷ đồng và thực hiện nghĩa vụ thuế, Thương nghiệp Cà Mau báo lãi sau thuế quý III đạt 6,57 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.438,73 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 5%, lên 3.276,29 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp cải thiện khoảng 23%, đạt 162,44 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng tăng khoảng 16%, lên 129,52 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 8,98 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 8,61 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 26,64 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,06 tỷ đồng, tăng khoảng 46%.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Thương nghiệp Cà Mau tăng trưởng, trong khi hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. (BCTC hợp nhất quý III/2026)

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 509,74 tỷ đồng, giảm 32,63 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 275,6 tỷ đồng, tăng thêm 10,91 tỷ đồng sau 9 tháng. Khoản mục này chiếm hơn 54% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm khoảng 45%, xuống còn 65,42 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu khách hàng đạt 44,77 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 đạt 34,09 tỷ đồng, tăng thêm 5,04 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có 9,70 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thương nghiệp Cà Mau giảm 51,53 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 227,11 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 12%, còn 131,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 282,64 tỷ đồng, tăng 18,89 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 58,99 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 181,56 tỷ đồng.