Quang cảnh cảng hàng hóa ở Delta, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Coons cho rằng thuế áp dụng với hàng Canada theo Mục 232, với lý do an ninh quốc gia, cần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số nghị sĩ Dân chủ đại diện các bang sản xuất thép có thể muốn duy trì bảo hộ hạn chế đối với thép và nhôm.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người có khả năng làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, cũng tuyên bố ưu tiên đảo ngược thuế với Canada và xây dựng liên minh đủ sức vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống.

Đề xuất này phù hợp với hướng tiếp cận của Ottawa: tìm kiếm thỏa thuận tạm thời để giảm các mức thuế chủ chốt, đồng thời tiếp tục đàm phán khuôn khổ rộng hơn. Bộ trưởng phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết đàm phán có tiến triển nhưng chưa đạt phương án đáp ứng lợi ích kinh tế Canada.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định hai bên đã đạt nhiều tiến bộ và khá gần một phương án thỏa thuận. Tuy nhiên, Washington quan ngại việc Canada tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc, nhất là ô tô, thép và nhôm. Bên lề Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Thủ tướng Mark Carney đã gia hạn thỏa thuận thương mại Canada - Trung Quốc đến tháng 12/2028, mang lại khoảng 400 triệu USD giá trị giảm thuế cho xuất khẩu Canada. Dù còn bất đồng, Mỹ khẳng định tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Canada về thương mại ô tô, thép và nhôm tại Bắc Mỹ.