Thượng nghị sĩ Brazil Flávio Bolsonaro cùng gia đình bay đến Ecuador

Thượng nghị sĩ Brazil Flávio Bolsonaro cùng gia đình đã rời thành phố Puerto Iguazú, tỉnh Misiones, Argentina đến Ecuador. Ảnh: HÃNG THÔNG TẤN EFE

Theo thông báo của Cục Di trú Argentina, 4 người gồm Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, vợ ông là Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro và hai người con Carolina Figueira Bolsonaro, Luiza Figueira Bolsonaro di chuyển qua cầu Tancredo Neves, thuộc tỉnh Misiones để nhập cảnh Argentina lúc 22 giờ 50 ngày 27-10, bằng giấy tờ hợp lệ. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, bốn người lên chuyến bay riêng do Công ty Baires Fly SA khai thác, hướng đến Guayaquil.

Hãng thông tấn Agência Brasil (Brazil) đưa tin Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Alexandre de Moraes đã cấm ông Flávio Bolsonaro rời khỏi đất nước và yêu cầu ông giao nộp hộ chiếu cho Cảnh sát Liên bang. Lệnh này nằm trong cuộc điều tra của Tòa án Tối cao Liên bang đối với ông Flávio và luật sư Willer Tomaz, liên quan đến nghi vấn rửa tiền. Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cảnh sát Liên bang được Agência Brasil dẫn lại, ông Flávio bị cáo buộc nhận tiền từ Alcazar Holdings, công ty có trụ sở tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tán thành việc ông Flávio Bolsonaro đến Mỹ sau khi thượng nghị sĩ này thất bại trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-10.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ cấp thị thực cho ông Flávio Bolsonaro và gia đình. Tuy nhiên, theo báo Folha de S.Paulo (Brazil), địa điểm hiện tại của ông Flávio vẫn chưa được xác nhận chắc chắn.