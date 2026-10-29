Thượng nghị sĩ Bolsonaro không chấp nhận thất bại, tự nhận là lãnh đạo hợp pháp của Brazil

Ông Bolsonaro đến Miami (Mỹ) sau khi từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án Tối cao Brazil về việc nộp lại hộ chiếu và âm thầm rời khỏi Brazil.

Ông gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Argentina Javier Milei vì đã hỗ trợ thực hiện chuyến đi, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã cấp thị thực nhập cảnh cho ông cùng gia đình.

Ông Flavio Bolsonaro cùng gia đình đặt chân đến Miami hôm 28/10. (Ảnh: Reuters)

Trong một bức thư ngỏ đăng trên nền tảng X, ông Bolsonaro tự xưng là "tổng thống đắc cử". Sau đó, ông xóa phiên bản này và thay thế bằng một bức thư khác, trong đó khẳng định mình mới là "nhà lãnh đạo" hợp pháp của Brazil.

"Tôi muốn nói với không chỉ 60 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho tôi mà còn với toàn thể người dân Brazil rằng: tôi mới là lãnh đạo, còn những người gian lận bầu cử tại Brazil là một phần của tổ chức đã thiết lập nên một chế độ chuyên chế”, ông Bolsonaro viết.

Trên thực tế, chiến thắng của ông Lula trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 25/10 đã được Tòa án Bầu cử Liên bang Brazil, các nhà lãnh đạo thế giới, các quan sát viên quốc tế và chính đảng của ông Bolsonaro công nhận.

Kassio Nunes Marques - người đứng đầu cơ quan bầu cử - tuyên bố cuộc bầu cử tại Brazil hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và hiến pháp.

Bình luận về hành động của đối thủ Bolsonaro, Tổng thống Lula nói rằng thật "đáng xấu hổ" khi ông Bolsonaro không ở lại Brazil để chứng minh sự vô tội của mình.

Khi được phóng viên hỏi về những phát biểu của ông Bolsonaro, Tổng thống Trump từ chối bình luận, chỉ nhắc lại quan điểm trước đây rằng đó là "một cuộc bầu cử rất kỳ lạ".

Chiếc xe chở ông Bolsonaro rời khỏi cơ quan nhập cảnh. (Ảnh: Reuters)

Thế khó của Washington

Tuyên bố của ông Bolsonaro đặt ra một vấn đề nan giải cho Washington, trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách giải quyết những rạn nứt với quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh - nơi sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới.

Ông Lula từng cáo buộc Washington thông đồng với gia đình Bolsonaro nhằm đưa họ trở lại nắm quyền. Trước cuộc bầu cử hôm 25/10, Reuters đã đưa tin về một chiến dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm hỗ trợ gia đình Bolsonaro.

Về phần mình, Washington phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Brazil. Trước đây, ông Trump từng cho rằng cha của ông Flavio - cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - là nạn nhân của sự ngược đãi từ hệ thống tư pháp Brazil.

Ông Jair Bolsonaro đã tới Mỹ sau khi từ chối thừa nhận thất bại trước ông Lula vào năm 2022. Sau đó, ông trở về Brazil nhưng đã bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, vì những người ủng hộ ông xông vào các tòa nhà chính phủ ở Brasilia.

Không có bằng chứng

Ông Bolsonaro rời Brazil trong bí mật sau khi Tòa án Tối cao ban hành lệnh tịch thu hộ chiếu của ông, liên quan đến cuộc điều tra về hành vi rửa tiền - vụ việc mà ông khẳng định mình không làm gì sai trái.

Ông Bolsonaro, người từng được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai hôm 25/10, đã không đưa ra được bằng chứng nào cho cáo buộc gian lận bầu cử.

Ông bác bỏ kết quả bầu cử dựa trên việc một thẩm phán Tòa án Tối cao quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ, sau khi chiến dịch tranh cử của ông Lula cáo buộc rằng cử tri tại các bang thiên tả ở vùng Đông Bắc đang bị ngăn cản đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, chính chiến dịch tranh cử của ông Bolsonaro cũng từng yêu cầu gia hạn thời gian bỏ phiếu do ảnh hưởng của mưa lớn tại các bang bảo thủ ở miền Nam.

Ông Bolsonaro đã thất bại trước ông Lula với cách biệt khoảng 4,5 triệu phiếu bầu. Theo phân tích dữ liệu chính thức, chỉ có chưa đầy 35.000 phiếu bầu - tương đương khoảng 0,03% tổng số phiếu - được các cử tri nộp trong khoảng thời gian hai giờ gia hạn theo lệnh của Tòa án Tối cao. Do đó, các nhà phân tích cho rằng yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử của ông Bolsonaro gần như không có khả năng đảo ngược tình thế.

Trong thư của mình, ông Bolsonaro phủ nhận việc bỏ trốn khỏi Brazil. Ông cho biết mình rời đi để bảo vệ bản thân cùng gia đình, đồng thời tránh trở thành nạn nhân của một "cuộc săn phù thủy" mà ông cáo buộc ông Lula và Tòa án Tối cao Brazil đang thực hiện.

"Tôi muốn làm rõ điều này: Tôi không bỏ trốn khỏi Brazil”, ông nói. "Tôi rời khỏi Brazil, nhưng tôi không hề bỏ rơi người dân Brazil”.