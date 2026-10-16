Thương mại Việt - Nga trước bước ngoặt cơ cấu

Đây là công trình nghiên cứu toàn diện do Mạng lưới tri thức Việt - Nga cùng Tổ chức ANO “Coordination Laboratory” và Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg phối hợp biên soạn.

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Phiên thảo luận chuyên đề về kinh tế tại Phòng Thương mại và Công nghiệp St. Petersburg.

Phần mở đầu nhấn mạnh điểm đặc biệt của báo cáo là cách tiếp cận thực tế, đi sâu vào thực tiễn vận hành của doanh nghiệp thay vì các mô tả văn phong ngoại giao thuần túy nhằm tìm giải pháp chuyển hóa “vốn chính trị” và lòng tin lịch sử giữa hai nước thành các kết quả hợp tác kinh tế cụ thể. Báo cáo nhận định, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam và Nga đang tích cực tìm kiếm và mở rộng dư địa hợp tác trong các ngành công nghệ, năng lượng sạch và logistics nhằm thích ứng với bối cảnh kinh tế toàn cầu mới.

Báo cáo đánh giá Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng thương mại song phương thời gian qua. Dù phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường quốc tế, dòng chảy hàng hóa giữa hai nước vẫn duy trì được sự ổn định với những điểm sáng đáng ghi nhận trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và công nghiệp chế biến.

Để hiện thực hóa các mục tiêu kim ngạch lớn hơn trong tương lai, báo cáo khuyến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, đồng thời tăng cường đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật chéo nhằm tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp đôi bên tiếp cận thị trường của nhau. Báo cáo nhấn mạnh, điểm tựa lớn nhất cho sự bứt phá của quan hệ kinh tế Việt - Nga giai đoạn tới nằm ở các dự án hạ tầng quy mô quốc gia. Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác trọng điểm về năng lượng, bao gồm các kế hoạch phát triển nguồn năng lượng sạch, công nghệ nguyên tử dân dụng và phát triển hạ tầng cung ứng khí hóa lỏng (LNG).

Các dự án này không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam. Bên cạnh đó, các tuyến vận tải biển trực tiếp kết nối các cảng biển lớn của Việt Nam và vùng Viễn Đông nước Nga đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Việc tăng cường đầu tư vào hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics trọn gói tích hợp đang giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, hạ giá thành và nâng cao tính dự báo cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trước các xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á, báo cáo khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới mô hình tiếp cận thị trường. Trong đó, việc đẩy mạnh bản địa hóa sản phẩm, ứng dụng các giải pháp quản lý dự án tập trung có nhân sự cắm chốt tại địa bàn và tích hợp sâu vào hệ sinh thái thương mại điện tử nội địa được xem là chìa khóa để doanh nghiệp hai nước khẳng định vị thế và phát triển bền vững.

Bà Anna Sitnyk - Giám đốc điều hành và là đồng sáng lập Tổ chức ANO “Coordination Laboratory” trả lời phỏng vấn TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Anna Sitnyk - Giám đốc điều hành và là đồng sáng lập Tổ chức ANO “Coordination Laboratory” – cho rằng báo cáo này đã chỉ ra khoảng cách giữa mức mong muốn và mức thực tế. Nghĩa là, kim ngạch thương mại song phương mong muốn đến năm 2030 được đặt ở mức 15 tỷ USD. Hiện tại, kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt khoảng 5 tỷ USD. Nói cách khác, hai bên cần tăng 25% kim ngạch thương mại hằng năm, điều này rất khó khăn. Do đó, trong báo cáo đã mô tả các thách thức chính, xem xét chi tiết từng vấn đề, thậm chí có thể không mấy dễ dàng ở một số khía cạnh. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi làm điều này chính xác là để tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài và cùng có lợi trong tương lai của chúng ta”.