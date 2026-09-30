Thương mại Việt Nam và Malaysia tăng trưởng vượt bậc, nhiều dư địa phát triển

Gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia năm 2026 (MIHAS 2026). Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia.

Hoạt động trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Malaysia đang ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã cán mốc 15,28 tỷ USD, tăng tới 43,4% so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận tổng kim ngạch của cả năm 2025 là 16,33 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,01 tỷ USD, tăng 45,8%; nhập khẩu đạt 10,26 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ.

VIỆT NAM TIẾP TỤC LÀ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI QUAN TRỌNG TRONG ASEAN

Trong 8 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại thâm hụt 5,25 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước, về giá trị tuyệt đối mức thâm hụt cán cân thương mại bằng 104,6% so với giá trị xuất khẩu và tăng 1,48 tỷ USD. Xét từ góc độ Malaysia, Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất trong ASEAN.

Nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng 29,2%.

Các sản phẩm có mức tăng trưởng hai con số trong 8 tháng đầu năm 2026 là điện thoại các loại và linh kiện tăng 25,3%, sắt thép các loại tăng 21,2%, thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 13,8% và hàng thủy sản tăng 19,6%, hàng dệt may tăng 20,7%.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hầu hết các sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm trước, chỉ phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 23,1%, cà phê giảm 25,8% và gạo giảm 8,2%.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: TV.

Đánh giá về tiềm năng thị trường, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, cho rằng thị trường Malaysia vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển. Các nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh lớn bao gồm thực phẩm chế biến, thủy sản, rau quả nhiệt đới, gạo chất lượng cao, sản phẩm Halal, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, vật liệu xây dựng cùng sản phẩm điện tử.

Xu hướng tiêu dùng xanh, thực phẩm tốt cho sức khỏe và có nguồn gốc rõ ràng đang ngày càng phổ biến tại Malaysia, mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị xuất khẩu.

ĐÒN BẨY TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Để khai thác hiệu quả các cơ hội nêu trên, ông Thành khuyến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp tại Malaysia, tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối lớn và nhà nhập khẩu sở tại. Các doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận Halal, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu kỹ thuật của thị trường.

Đồng thời, cần nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu, đầu tư cải tiến mẫu mã, bao bì và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng địa phương. Việc tận dụng hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ ASEAN, CPTPP và RCEP cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại Malaysia, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.

Tiếp tục ưu tiên tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tại nước sở tại theo hướng chuyên sâu, gắn với các ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng cao như thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, đồ uống, sản phẩm Halal, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh các hoạt động hội chợ, triển lãm truyền thống, cần tăng cường các chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối lớn của Malaysia như AEON, Lotus's, Mydin, Econsave, Jaya Grocer và các nền tảng thương mại điện tử.

Mặt khác, cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình quảng bá sản phẩm Việt Nam tại hệ thống bán lẻ nước ngoài nhằm xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia một cách bền vững.

Ông Thành chia sẻ, gần đây Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã có gian hàng tham gia Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia năm 2026 (MIHAS 2026). Gian hàng Thương vụ được trưng bày nhiều loại hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm, hàng hóa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn và được cấp giấy chứng nhận halal, và những sản phẩm thân thiện với người hồi giáo.

Nhiều lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về hàng hoá Việt Nam. Ảnh: TV.

Một số doanh nghiệp đã có đại diện tham gia và trực tiếp mời khách dùng thử sản phẩm tại gian hàng thương vụ. Hương vị đặc trưng, thơm ngát của các sản phẩm cà phê và hàng hóa của Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng cho khách thăm quan.

Sau 4 ngày diễn ra triển lãm, gian hàng thương vụ đã đón tiếp hàng trăm lượt khách thăm quan, tìm hiểu về các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam, tạo cơ hội kết nối cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam với đối tác của Malaysia và các nước. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã được các đối tác, khách hàng lựa chọn và đề nghị hợp tác. Có nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết ngay tại gian hàng thương vụ trong khuôn khổ sự kiện.

Sự kiện là cơ hội tốt cho các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt những sản phẩm hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và đã được cấp chứng nhận halal, tiếp cận và xâm nhập thị trường Malaysia, đặc biệt là cộng đồng người hồi giáo tại Malaysia và nhiều nước trên thế giới.

Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã có buổi làm việc với Đại diện Cơ quan xúc tiến đầu tư bang Selangor để tìm hiểu, đăng ký tham gia gian hàng tại Triển lãm về đầu tư và khu công nghiệp khu vực bang Selangor lần thứ 6 từ ngày 14-17/10/2026 nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị trong nước,

Ông Thành nhận định: "Triển lãm sẽ là cơ hội tốt cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị xây dựng, phát triển, quản lý khu công nghiệp giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư của Việt Nam, về các điều kiện, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của địa phương và của doanh nghiệp... qua đó không chỉ tìm kiếm đối tác Malaysia mà còn có cơ hội tìm kiếm đối tác từ các nước khác tham gia sự kiện".