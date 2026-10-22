Thương mại Việt Nam – Thái Lan đạt 21,2 tỉ USD, nhập siêu 4,4 tỉ USD

Thương mại Việt Nam – Thái Lan đạt hơn 21 tỉ USD

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan đạt 8,4 tỉ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 12,8 tỉ USD. Tổng kim ngạch hai chiều đạt khoảng 21,2 tỉ USD, đưa mức nhập siêu lên 4,4 tỉ USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu từ Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9,686 tỉ USD. So với mức khoảng 12,8 tỉ USD cùng kỳ năm 2026, trị giá nhập khẩu tăng khoảng 32%. Tuy nhiên, cần đối chiếu thêm số liệu xuất khẩu cùng kỳ để đánh giá đầy đủ biến động cán cân thương mại giữa hai nước.

Xăng dầu đạt hơn 1,1 tỉ USD trong kim ngạch nhập khẩu

Trong cơ cấu nhập khẩu từ Thái Lan, xăng dầu các loại đạt khoảng 1,12 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Chất dẻo nguyên liệu đạt khoảng 545 triệu USD, trong khi cao su đạt khoảng 230,9 triệu USD.

Xăng dầu, chất dẻo nguyên liệu và cao su là những nhóm hàng có trị giá đáng chú ý trong cơ cấu nhập khẩu từ Thái Lan. Để làm rõ hơn diễn biến nhập siêu, cần so sánh mức tăng, giảm của từng nhóm hàng với cùng kỳ năm trước và đối chiếu với biến động xuất khẩu.

MẠNH LÊ